Gli esperti della Redazione risponderanno ai lettori che si chiedono se chi rinuncia all’eredità perde la pensione di reversibilità. Si tratta di un timore legittimo perché ci sono circostanze particolari che determinano la perdita dell’assegno pensionistico. Così come ci sono motivi specifici che causano la riduzione in percentuale della somma di denaro che spetta al familiare superstite.

Leggendo l’articolo “Quando si perde la pensione di reversibilità?” verrete a sapere quali condizioni determinano la decadenza del diritto al trattamento previdenziale. Adesso invece dobbiamo occuparci di una questione ancora più specifica. Vi diremo in poche righe se chi rinuncia all’eredità perde la pensione di reversibilità o se si conserva il diritto al rateo pensionistico. Si tenga conto che solitamente si rinuncia all’eredità nei casi in cui la stessa comporterebbe il pagamento di debiti. Ciò perché, in alcuni casi, gli eredi potrebbero rischiare di diventare titolari di un patrimonio in cui l’ammontare dei debiti supera quello dei crediti.

Chi rinuncia all’eredità perde la pensione di reversibilità?

Non si perde il diritto alla pensione di reversibilità nella misura in cui si rinuncia all’eredità del familiare deceduto. Ci giunge conferma dall’articolo 521 del Codice civile in cui si legge che “chi rinuncia all’eredità si ritiene come se mai vi fosse stato chiamato”. Rinunciando all’eredità è come se si dichiarasse la propria estraneità al patrimonio e ai beni che il familiare lascia dopo la morte.

Ciò non implica tuttavia la perdita del trattamento previdenziale che l’INPS assicura ai superstiti che ne hanno diritto. Quando il familiare rinuncia all’eredità perde unicamente le mensilità che il defunto non ha avuto modo di percepire. Resta invariato invece il diritto alla pensione di reversibilità. Ciò perché questa misura previdenziale risponde alla specifica esigenza di fornire supporto economico dopo la morte del percettore. Ne consegue che il familiare che possiede i requisiti necessari può percepire il rateo pensionistico pur rinunciando al patrimonio in eredità.