Le tendenze attuali in fatto di moda sono tutte davvero molto interessanti. Non serve indossare chissà quale costoso capo per apparire completamente in linea con la moda del momento. Bastano davvero piccoli abbinamenti di tessuti o di colore per realizzare outfit sfiziosi e intramontabili. La verità è che chi rientra in uno di questi 3 straordinari stili del momento non può passare certamente inosservata. Bisogna conoscerli necessariamente tutti.

Femminile e romantico

Il primo stile è una tendenza intramontabile, arricchita da preziosi dettagli alla moda. Si tratta dello stile femminile-romantico, estremamente bon ton e raffinato. Qualcuno lo descrive anche con “Romantic Chic” e include capi con balze e ricami e colori dalle tinte pastello. Le gonne sono le vere protagoniste, specie se a ruota o larghe e lunghe al polpaccio.

Le stampe sono spesso floreali, impercettibili e raffinate. Anche i colletti svolgono lo stesso ruolo, proprio come accade per le ruches. I colori migliori per sfoggiare questo stile sono il rosa pastello, l’azzurro tenue e il classico bianco senza tempo. Ma qualunque sia la scelta, chi rientra in uno di questi 3 straordinari stili del momento non può passare certamente inosservata agli occhi altrui.

Street chic

Lo stile “street chic” è per le vere appassionate di moda. Spesso include capi ricercanti e non proprio economici, tutti però sapientemente abbinati anche nelle tinte più sgargianti. Impossibile passare inosservate per i dettagli che questi capi vantano: frange, pizzi, piume e quant’altro.

I colori prediletti sono giallo accesso, verde sgargiante e meravigliosi fucsia accesi. Gli abbinamenti più pazzeschi nascono proprio dall’accostamento di tutte queste tinte. I tessuti migliori sono invece il vinile e la pelle.

Casual sporty

L’ultimo stile è il “casual sporty”, sportivo e pratico ma sempre molto ricercato. Pantaloni ampi e in tessuti morbidi e blazer oversize sono i capi di punta. Le borse in stile maxi-bag sono perfettamente eleganti ma capienti.

La parola d’ordine è il comfort, che rappresenta la vera bandiera di questo stile. Occhiali affusolati e “a gatto” sono all’ordine del giorno. I tacchi sono banditi, ma via libera a sneakers, mocassini, ballerine e chuncky shoes, che la Redazione approfondisce in questa precedente guida di moda.