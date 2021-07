Una vera perla immersa nella natura incontaminata e selvaggia. Stiamo parlando del Torrente Colognati, nella zona di Rossano, in Calabria. Questo territorio è la vera preziosità per gli amanti della natura e delle escursioni. Si tratta di un percorso particolare e adatto a chi possiede preparazione sportiva o una buona resistenza fisica.

Ecco tanti buoni motivi per cui chi ricerca l’avventura dovrebbe visitare una volta questo eccezionale canyon per veri appassionati. Tutto questo grande spettacolo è un’esperienza da vivere per appassionati torrentisti o per persone desiderose di fare un’esperienza immersa nella natura a 360 gradi.

Come raggiungerlo e perché vale la pena assistere a questo spettacolo naturale

Torrente Colognati sorge a Rossano, in provincia di Cosenza. Quest’incredibile paesaggio consente di camminare immersi nella natura e godere di scorci incantevoli. Il torrente sgorga in una valle nascosta tra la fitta vegetazione e offre tutta la bellezza di una cascata incredibilmente straordinaria. Sul luogo è poi possibile attraversare le vasche naturali direttamente a nuoto.

L’intero percorso è lungo all’incirca 3 chilometri e sorge a una quota di 755 metri all’entrata per poi sfiorare i 430 metri in uscita. Inutile dire che il periodo migliore per fare visita al Torrente Colognati è la “bella stagione”. Le prime cascate che ogni turista incontra sono alte all’incirca una ventina di metri. Il sentiero apre a un’altalena di salite e discese per i più avventurosi.

Perché chi ricerca l’avventura dovrebbe visitare una volta questo eccezionale canyon per veri appassionati

Il paesaggio è assai naturalistico e roccioso, per cui consigliamo questa visita ai più esperti. Nelle vicinanze sorge un percorso sicuramente più ospitale che è invece il Torrente Coriglianeto. Quest’ultimo leggermente più lungo, ma meno impegnativo del primo. La vegetazione è però più forestale e i tratti d’acqua qualche volta più alti.

Anche in questo caso ,comunque, la Calabria non smette di sorprendere. Non solo offre lo spunto agli appassionati di Canyoning di visitare luoghi meravigliosi, ma offre anche paesaggi in cui godere del relax. Un esempio è questa spiaggia fatta di un bellissimo mare azzurro, tramonti che sembrano cartoline e tanta pace.