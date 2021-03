Il nostro sistema previdenziale prevede che in alcune situazioni di vita il contribuente possa ricevere dei contributi figurativi. Questi sono utili all’acquisizione del diritto alla pensione. Non tutti i lavoratori possono beneficiare di tale agevolazione che l’istituto di Previdenza Sociale concede annualmente a chi ne fa richiesta. È per tale motivo che nella presente guida illustriamo chi può richiedere gratis la maggiorazione dei contributi INPS per andare in pensione.

Che cos’è la maggiorazione contributiva INPS

La maggiorazione contributiva è una forma di agevolazione che consente di ottenere l’accredito di contributi aggiuntivi al proprio montante previdenziale. Questa formula garantisce l’accredito in favore del richiedente di 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro.

Tale versamento può arrivare fino ad un totale di 5 anni di contributi figurativi versati in favore del beneficiario ed è a carico dell’INPS. L’agevolazione risulta particolarmente utile per: raggiungere i contributi sufficienti ad acquisire il diritto alla pensione. Ma anche ottenere una maggiore anzianità. Soprattutto laddove non sia presente il requisito anagrafico per la pensione anticipata. Oppure, possono essere utili per effettuare il calcolo della pensione con sistema retributivo nei limiti di una anzianità contributiva di 40 anni al massimo. Non a tutti è concessa tale forma di sostegno alla contribuzione. Chi può richiedere gratis la maggiorazione dei contributi INPS per andare in pensione dunque?

Chi sono i destinatari della misura

Come abbiamo detto inizialmente, non tutti i lavoratori possono accedere a questa particolare forma di beneficio. In linea generale, possiamo dire che acquisiscono il diritto alla maggiorazione quei soggetti a cui si riconosce una delle seguenti condizioni: invalidità non inferiore al 75%; riconoscimento dello status di sordo; invalidi di guerra rientranti nelle pensioni delle prime quattro categorie; invalidi per cause di servizio.

Coloro che risultano titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità si escludono dall’elenco dei beneficiari. Coloro che rientrano in una delle condizioni che abbiamo elencato invece, possono richiedere la maggiorazione all’INPS mediante modello AP10. Questi lavoratori, per ogni anni di attività svolta, possono richiedere tale agevolazione sui contributi in maniera gratuita. L’ammontare del versamento naturalmente risente delle settimane effettivamente lavorate.

