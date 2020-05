Si torna a volare. Se ci eravamo preparati a un’estate senza viaggi, beh, arriva una buona notizia: le cose potrebbero cambiare. Sono stati infatti annunciati i nuovi voli che collegheranno l’Italia con l’estero. Molti però si stanno chiedendo chi può andare all’estero quest’estate: beh, ecco tutto quello che c’è sapere.

Chi può andare all’estero quest’estate: tutto quello che c’è da sapere

A partire dal 3 giugno 2020, ci si potrà muovere nella maggior parte degli Stati Europei. E se fino a oggi si poteva volare solo per motivi lavorativi, di necessità o salute, ecco la notizia del giorno: i voli ripartono anche per il turismo.

Dove posso volare?

Ecco gli Stati dove si potrà volare. Prima di comprare i biglietti però, fate attenzione. Alcuni paesi potrebbero avere delle misure di quarantena obbligatoria, o chiudere i confini se la situazione sanitaria dovesse peggiorare. In un’emergenza come questa, tutto è in bilico!

Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea saranno mete aperte ai turisti italiani. Grecia, Spagna, Portogallo, e chi più ne ha più ne metta. Per chi non ama il mare e le temperature bollenti, ci saranno destinazioni adatte anche a voi: Norvegia, Islanda e Irlanda aspetteranno a braccia aperte i turisti anche quest’anno.

Le compagnie aree

Alitalia annuncia 30 rotte operative dal 3 giugno. E c’è una sorpresa che lascerà molti di stucco: New York è tra le mete che si potranno raggiungere con i voli non-stop da Roma. E mentre Milano riapre gli imbarchi per il sud Italia, Roma Fiumicino permette di volare a Bruxelles, Londra, Monaco, Parigi, Zurigo e Francoforte.

Ryanair riapre dal 1° luglio il 40% dei collegamenti. Se siete preoccupati per i prezzi, niente paura: Ryanair ha tranquillizzato i propri clienti con biglietti abbordabili e tratte economiche!

Anche EasyJet riapre i battenti: non solo su territorio nazionale, ma anche all’estero. La tratta Milano-Barcellona è di nuovo attiva!

Le regole per imbarcarsi

Se ci sono nuove regole nei ristoranti, nei bar e nelle palestre, non sarà una sorpresa scoprire che ce ne sono di nuove anche per imbarcarsi. Gli aerei infatti, useranno la metà dei posti totali disponibili per garantire il distanziamento. Per ogni sedia occupata, ce ne sarà una vuota accanto. Verrà misurata la temperatura di tutti i passeggeri prima dell’imbarco, e sarà obbligatorio avere con sé mascherina e guanti. In più, occhio ai bagagli: molte compagnie non consentiranno più il bagaglio a mano. In stiva si potranno portare solo oggetti personali.

Quindi, biglietti alla mano e tante precauzioni: non dimenticate di guardare attentamente le linee guida del paese che avete scelto prima di comprare i biglietti, e soprattutto di seguire attentamente tutte le notizie! Un’emergenza è un’emergenza, e le cose possono facilmente cambiare. Fate attenzione, ed evitate di partire se non siete sicuri del vostro stato di salute! Ma, nel frattempo, fate un giro sui siti web, sbizzarritevi, e prendete macchina fotografica e trolley: si torna a viaggiare!