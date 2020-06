Chi può accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori? Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Molti si chiedono chi può accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Si possono rivolgere a questo fondo i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia. E’ importante che gli istituti di credito siano stati messi in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Le banche che versano in questa situazione hanno violato degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

Cosa si può ottenere

Presentare la domanda al Fir permette al risparmiatore di poter godere del ristoro pari al 30% sull’investimento fatto in azioni e obbligazioni delle banche in default. La scadenza è fissata per il 18 giugno ma l’Adiconsum sta protestando a difesa dei consumatori. Quest’ultimi, infatti a causa del lockdown non sono riusciti a preparare tutta la documentazione. Non sono poche le carte da presentare per il ristoro al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Danilo Galvagni vice presidente di Adiconsum chiede a chi di dovere di dare più tempo per presentare la domanda e andare oltre la data di scadenza naturale.

I tempi per ottenere la documentazione bancaria

La banca deve rilasciare una documentazione apposita al risparmiatore. Con il lockdown i tempi per la produzione della documentazione si sono allungati. Carlo Piarulli responsabile nazionale Credito di Adiconsum oltre a sollecitare gli istituti bancari a fare presto invita il Governo a spostare i termini dal 18 giugno al 18 ottobre 2020.

Quante persone hanno presentato domanda

Attualmente sono 90mila le domande presentate ma la platea dei beneficiari al Fondo Indennizzo Risparmiatori è di oltre 300mila azionisti. Meno di un terzo ha avuto modo di fare la domanda sugli aventi diritto. Bisogna dare il tempo a chi può accedere al Fondo Indennizzo Risparmiatori di presentare domanda.