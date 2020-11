Ratti è una società ben inserita nel settore della moda che fornisce tessuti e accessori per uomo e donna. Vista l’attuale configurazione grafica, ci sono le condizioni per un’accelerazione rialzista. Quindi, chi punta su questo titolo azionario potrebbe raddoppiare il suo investimento nel lungo periodo.

Poiché non ci sono analisti che coprono il titolo ci dobbiamo affidare esclusivamente all’analisi grafica e previsionale.

Possiamo solo dire che Ratti è caratterizzato da una lunga storia di dividendi distribuiti con ottimi rendimenti, Ad esempio, allo stato attuale il rendimento del suo dividendo è superiore al 5%.

Ratti (MIL:RAT ha chiuso la seduta del 12 novembre in rialzo dell’1,53% rispetto alla seduta precedente a quota 3 ,98 euro.

Time frame giornaliero

Dopo il rialzo delle ultime sedute, la chiusura del 12 novembre potrebbe far esplodere al rialzo le quotazioni di Ratti. come si vede dal grafico, infatti, non solo è stato rotto al rialzo un’importante resistenza (3,89 euro, I obiettivo di prezzo), ma i volumi sono stati in aumento. Ci sono, quindi, ottime probabilità che si possano raggiungere gli obiettivi indicati in figura.

Una chiusura giornaliera inferiore a 3,89 euro potrebbe far crollare i prezzi delle azioni Ratti.

Time frame settimanale

Area 4 euro rappresenta per il titolo un punto di svolta molto importante. Una chiusura superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate. In caso di impossibilità di rompere questo livello potremmo assistere a una continuazione del ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La chiusura di novembre potrebbe segnare l’inizio di un cammino esaltante per Ratti. Come si vede dal grafico, infatti, c’è la concreta possibilità che la chiusura mensile sia superiore al primo ostacolo lungo un cammino rialzista che porta in area 8,3 euro. Da notare che, almeno per il momento, il segnale rialzista è supportato anche dal BottomHunter.

Solo una chiusura mensile inferiore a 3,56 euro farebbe precipitare al ribasso le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.

Quindi, chi punta su questo titolo azionario potrebbe raddoppiare il suo investimento nel lungo periodo

