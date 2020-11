L’uomo è una macchina perfetta ma non infallibile ed è per questo che prendersi cura di mente e corpo non è solo utile ma necessario. L’attenzione al fisico è ormai molto diffusa, non si può dire lo stesso della “ginnastica” mentale, anche detta neurobica. Affinché il cervello resti efficiente è necessario, dunque, allenarlo. E, cosa sorprendente, non serve per forza dedicare molto tempo a questa attività. Per assicurarsi una corretta ginnastica cerebrale giornaliere può essere sufficiente anche solo modificare alcune delle proprie routine. Ad esempio, cambiare il posto che si sceglie a tavola o la mano con cui ci si lava i denti. Infatti, tutti hanno una mano “dominante” e chi prova a lavare i denti con l’altra mano avrà una sorpresa.

Perché alternare le mani per svolgere i gesti quotidiani aiuta a stimolare il cervello?

Un gesto ripetuto quotidianamente diventa quasi del tutto automatico. Come il cambio alle marce dell’auto o il modo in cui si apparecchia la tavola. Costringere il nostro cervello ad abbandonare il “pilota automatico” costituisce una ginnastica ottima per il nostro cervello. Ecco perché anche solo cambiare la mano con cui laviamo i denti può apportare moltissimi benefici alla nostra vita. A dirlo sono studi e ricerche di settore. Solo qualche anno fa, l’università di Zurigo pubblicava uno studio sulla rivista Neurology proprio su questo tema.

Lo studio aveva come campione un gruppo di destrorsi costretti, a causa di una frattura, ad usare l’altro braccio. Dall’analisi delle risonanze cerebrali, i ricercatori hanno scoperto che dopo solo due settimane la quantità di materia grigia e bianca dell’emisfero destro (che controlla la parte sinistra del corpo) era aumentata fino a quasi il 10%.

Insomma, anche un gesto semplice come lavarsi i denti, può influire notevolmente sulla nostra salute. Questo è vero soprattutto per chi prova a lavare i denti con l’altra mano: si avrà una sorpresa.