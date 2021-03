Uno studio americano è giunto ad una particolare conclusione: chi possiede un cane ha un’alta probabilità di morire più tardi. Ognuno di noi vuole vivere quanto più a lungo possibile con l’obiettivo di soffiare le 100 candeline. Dunque, a quanto pare, il possesso di un cane riduce il rischio di mortalità.

Cosa dice lo studio

I nostri Esperti di Proiezionidiborsa hanno letto lo studio pubblicato su ‘Circulation’, rivista dell’American Heart Association . Ebbene l’autrice della ricerca senza battere ciglio ha sintetizzato: “avere un cane riduce del 24% la mortalità per tutte le cause”. La ricerca, però, ha messo in evidenza un’ulteriore novità che ora scopriamo insieme.

Le persone colpite da infarto o ictus hanno ottenuto un beneficio maggiore perché il rischio di morire di malattie cardiovascolari si è ridotto del 31%. Senza andare troppo indietro nel tempo, a sostenere questa particolare tesi, è uno studio che ha coinvolto oltre 336.000 svedesi nella fascia di età tra i 40 e gli 85 anni

I risultati

Ebbene, le persone con problemi cardiovascolari hanno avuto migliori capacità di ripresa rispetto a chi non ha avuto un amico a quattro zampe. Perciò il cane non è solo una compagnia ma aiuta a mantenersi in forma.

Entrando nel merito dello studio scopriamo perché chi vive solo, affetto da problemi cardiocircolatori, ma in compagnia di un cane, ha ottenuto benefici.

Utile nella riabilitazione

Infatti la necessità di portare l’amico a quattro zampe fuori dalle mura domestiche ha generato benefici nella riabilitazione. Il segreto, infatti, sta proprio nell’attività fisica costante di ogni giorno. Inoltre le persone che posseggono un cane hanno un profilo di colesterolo migliore e una bassa pressione sanguigna.

I nostri giornalisti, in più occasioni, hanno messo in evidenza i benefici di avere un cane. Ora sappiamo che possedere un cane allunga anche la vita, perciò vale la pena adottare un amico a quattro zampe.