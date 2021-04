Ecco fatto: chi ama i cani ha l’ennesimo motivo in più per ringraziare il proprio amico peloso. Infatti, chi possiede questo animale domestico è meno esposto agli infarti secondo uno studio svedese. Secondo i ricercatori scandinavi, infatti, il rischio di morte da infarto si riduce addirittura del 30% abitando con Fido. Dati estremamente attuali, data l’ancora di salvezza della passeggiata in piena pandemia. Vediamo il perché di questa interessante ricerca nell’articolo dei nostri Esperti.

Non una sperimentazione ma una conseguenza

Questa volta la ricerca non ha effettuato dei periodi di test e di sperimentazioni, ma è data dagli esiti dei ricoveri ospedalieri. Spieghiamoci meglio. Per un determinato periodo, circa 3 anni, all’ospedale di Stoccolma hanno recensito i casi di infarto, legandoli alla presenza di un cane in famiglia. E, il risultato è davvero confortante: chi possiede questo animale domestico è meno esposto agli infarti secondo uno studio svedese. Dati alla mano, almeno in terra scandinava, su 10 infartuati, 7 non possedevano cani.

Attività fisica ma non solo

Ovviamente il primo merito è riconducibile al fatto che, grazie alle passeggiate quotidiane, chi possiede un cane, fa attività all’aria aperta. Non solo, perché, sempre secondo la ricerca, chi sta meglio di cuore è chi possiede un cucciolo o cani che amano l’attività motoria. Quindi: Border Collie, Segugi, ma anche gli stessi meticci o “bastardini” come li chiamiamo in termine gergale. Addirittura, sarebbero proprio le persone dinamiche a voler convivere con un cane per condividerne la passione delle passeggiate. Altro dato importante che riguarda soprattutto gli anziani: il cane porta alla socialità.

Il cane ci permette una maggiore socialità

Tra le persone che possiedono un cane e sono meno esposte al rischio infarto, il merito non è solo della passeggiata. Ma, anche della convivialità. Secondo i ricercatori, infatti, ritrovarsi al parco, all’area cani, lungo il fiume, in riva al mare con altri soggetti, ci permette di vivere più a lungo e meglio. Dato questo, che, riguarda soprattutto le persone anziane che vivono da sole con un cane.

