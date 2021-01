La lente a contatto semplifica molto la vita quotidiana di chi porta gli occhiali da vista. Indossare le lenti a contatto comporta però qualche attenzione in più, anche in fatto di make up. Alcuni prodotti certo non giovano alla salute degli occhi di chi indossa le lenti quotidianamente. Semplicemente chi porta le lenti a contatto dovrebbe evitare questo make up.

I glitter

Uno dei prodotti make up sconsigliati per chi indossa lenti a contatto sono i glitter. Molti ombretti contengono glitter, per la realizzazione di sfumature e smokey eyes dall’effetto shimmer. Questi minuscoli brillanti sono fastidiosissimi quando entrano in contatto con l’occhio. Se poi restano sulla superficie oculare per più tempo, possono provocare piccole microlesioni. Per chi utilizza quotidianamente le lenti, consigliamo di acquistare ombretti matte dalla texture non troppo polverosa.

Il mascara

Uno dei cosmetici più complicato da indossare quando l’occhio ha bisogno di lenti a contatto è il mascara. Tutti applicano il mascara partendo dall’attaccatura delle ciglia sotto la palpebra e salendo verso l’alto. Qui il rischio è di macchiare la lente a contatto. Chi le indossa sa benissimo che, in questa situazione, la lente non consente di vedere nitido e la vista diventa immediatamente offuscata. In questo caso, bisognerà togliere la lente e pulirla con l’apposita soluzione idratante. Meglio optare per mascara waterproof, che possiedono una resistenza maggiore. Consigliamo anche di non applicare il mascara troppo vicino all’attaccatura delle ciglia.

La matita kajal

Attenzione anche alla matita kajal nella rima interna dell’occhio. Chi porta le lenti a contatto dovrebbe evitare questo make up per le medesime ragioni prima descritte per il mascara. Seppur il kajal nasce con una consistenza adatta all’applicazione nella rima interna dell’occhio, può rappresentare un problema per le lenti.

Oli per il viso

Chi indossa le lenti dovrebbe prestare attenzione anche agli oli e ai prodotti che applica sulla pelle. Il contatto di questi prodotti con l’occhio potrebbe macchiare la lente e rendere poco nitida la vista per alcune decine di minuti.

Qualche consiglio in più

Evitare questi prodotti è di grande aiuto per chi indossa giornalmente le lenti. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende però fornire qualche ultimo consiglio al riguardo.

È preferibile innanzitutto orientare il proprio make up verso prodotti oftalmologicamente testati. Questa dicitura serve a specificare che il prodotto è stato oggetto di test e verifiche specifiche per la salute oculare.

Poi, limitare un’applicazione di qualsiasi cosmetico troppo vicina alla superficie oculare. E, infine, consigliamo di prediligere sempre prodotti in crema rispetto a quelli polverosi, perché chi porta le lenti a contatto dovrebbe evitare questo make up.