Portare le lenti non significa dover rinunciare a truccare gli occhi in maniera impeccabile. Semmai bisogna conoscere qualche piccolo segreto in più per evitare che gli occhi scompaiano dietro le lenti. Le esperte di Beauty ritengono che chi porta gli occhiali dovrebbe conoscere questo trucco furbissimo per valorizzare lo sguardo. Il make up è diverso per persone miopi, presbiti, astigmatiche e ipermetropi, ma il risultato è esattamente lo stesso: uno sguardo incredibilmente magnetico!

Il make up per le persone miopi

Se alcuni colori e il correttore coprente sono fondamentali in ognuno di questi problemi alla vista, esistono delle caratteristiche che cambiano da situazione a situazione. Le persone miopi portano lenti che tendono a rimpicciolire visivamente l’occhio. È fondamentale realizzare un trucco occhi capace d’ingrandire visivamente palpebra e pupilla.

Il Team Beauty suggerisce di usare tonalità chiare e di non eccedere con i prodotti. All’interno della rima inferiore bisognerà usare una matita chiara che ha l’effetto di aumentarne la grandezza. Sulla parte superiore della palpebra consigliamo ombretti illuminanti in crema. È fondamentale pure applicare l’illuminante nell’angolo interno dell’occhio.

Ecco perché chi porta gli occhiali dovrebbe conoscere questo trucco furbissimo per valorizzare lo sguardo

Le persone astigmatiche, presbiti e ipermetropi hanno esattamente il problema contrario e devono rimpicciolire l’occhio. Il rischio è quello di osservare occhi visivamente molto più grandi rispetto al resto del viso. Per riequilibrare le proporzioni suggeriamo di usare l’eyeliner nero scuro per tracciare linee sottili che allungano e rimpiccioliscono lo sguardo.

Il consiglio è anche quello di applicare la matita nera kajal all’interno dell’occhio, sia nella rima superiore che inferiore. Tracciare linee scure e decise che circondano il bianco dell’occhio rimpicciolisce lo sguardo. Vale, infatti, esattamente il discorso contrario per le persone miopi, che invece devono prediligere tratti più sfumati.

Un trucco furbo che vale in qualsiasi caso

Ovviamente in entrambi i casi sarà fondamentale usare un correttore illuminante nella zona sotto l’occhio. L’occhiale tende a funzionare quasi come una lente d’ingrandimento e ad accentuare proprio questa zona. Un correttore scuro appesantisce l’occhio e spegne lo sguardo, così come un’occhiaia evidente.

Per questo motivo consigliamo di usare due diverse consistenze di correttori e un blush liquido per questa zona. Basterà seguire semplicemente questo procedimento e le occhiaie non saranno più un problema anche per le persone che portano gli occhiali da vista.