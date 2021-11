Il caffè è per molti uno dei più grandi piaceri quotidiani. Per alcuni rappresenta un vero e proprio rito, per altri invece una pausa o un momento da condividere con gli amici.

Nonostante siano sempre più diffuse le macchine da caffè, molti preferiscono utilizzare la classica moka. La moka ci permette di preparare il caffè in modo ecologico, senza produrre rifiuti difficili da smaltire.

Spesso non ci rendiamo conto che gli oggetti che abbiamo in casa sono molto più versatili di ciò che crediamo. Infatti, chi pensa che la moka serva solo per il caffè si sbaglia di grosso perché rimarrà sbalordito scoprendo questi 3 geniali utilizzi.

Questo oggetto è ancora molto diffuso nelle nostre case. Quello che non tutti sanno, però, è che la moka può fare cose diverse dal semplice caffè, e dopo averle scoperte non potremo più farne a meno. Se vogliamo saperne di più, non ci resta che continuare a leggere questo articolo.

Forse non ci abbiamo mai pensato, ma possiamo usare la moka anche per preparare il tè, gli infusi e le tisane. Se non abbiamo un bollitore, possiamo rimediare utilizzando una moka.

Per farlo, dovremo procedere come quando prepariamo la moka per il caffè. Quindi, aggiungiamo l’acqua al serbatoio della moka e uniamo un paio di cucchiaini di tè in polvere o dell’infuso che più preferiamo. Poggiamo nella moka il filtro che però, a differenza di quando prepariamo il caffè, dovrà essere vuoto. Chiudiamo la moka e mettiamola sul fuoco. Quando sarà pronto, potremo gustarci la nostra bevanda calda, profumata e fumante.

Brodo vegetale

Può sembrare incredibile, ma con la moka possiamo anche preparare un buon brodo vegetale. Pensiamoci bene: se viviamo da soli e non ci servono grandi quantità di brodo, la moka è la soluzione che fa per noi. In questo modo, eviteremo di sprecare brodo che non riusciremmo a consumare da soli.

Riempiamo d’acqua il serbatoio della moka. Dopodiché, tutto ciò che dobbiamo fare è tagliare a pezzetti la verdura che più amiamo e metterla nel filtro. Inseriamo il filtro nella moka e aspettiamo che il nostro brodo sia pronto.

Vin brulé o glogg

Sono 2 bevande simili che si preparano usando il vino e delle spezie. Queste sono molto amate e consumate nelle stagioni più fredde e possiamo prepararle in modo comodo e veloce utilizzando la moka.

Dovremo soltanto riempire il serbatoio con il vino ed infilare nella moka il filtro. Nel filtro inseriamo qualche chiodo di garofano ed un pezzetto di cannella. Infine, mettiamo la moka sul fuoco e godiamoci un vin brulé davvero perfetto.

Un altro utile consiglio

Se la moka non funziona più, non buttiamola via. Una volta pulita e lucidata per bene potremo usarla come un vasetto in stile rustico. A questo proposito, probabilmente nessuno ha mai pensato a questi 4 trucchetti per pulire la moka e riaverla come nuova in un battibaleno.

Mettiamo quindi del terriccio nella moka e facciamo crescere al suo interno una piantina: l’effetto wow sarà assicurato.