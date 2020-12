Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’amministratore del condominio invia solleciti a quei condomini che sono in ritardo con il pagamento delle rate ordinarie o delle spese straordinarie. È normale che il sollecito comporti anche l’addebito delle spese vive per la raccomandata. E magari anche un compenso extra per l’amministratore per l’attività specifica che deve svolgere per procedere al recupero del credito.

Tutte spese che gravano, alla fine, sul bilancio del condominio. Vediamo allora chi paga le spese per il sollecito del condominio.

Intanto bisogna controllare che le spese vive per le raccomandate di sollecito vengano addebitate solo al condomino ritardatario. Non bisogna lasciarsi convincere se quel condomino chiede di dividere quelle spese per millesimi.

Infatti, è vero che l’art. 1123 del codice civile stabilisce che le spese postali siano spese ordinarie, da dividere secondo millesimi. Ma, nel caso di morosità, quelle specifiche raccomandate non sono spese ordinarie. Sono spese straordinarie dovute soltanto alla morosità di un condomino. Sarà quindi lui a doverle pagare per intero.

Se, invece, il condominio decide di affidare l’attività di recupero di quel credito ad un avvocato le relative spese verranno addebitate a tutti i condomini in proporzione ai millesimi.

Questo perché l’incarico all’avvocato viene deciso ed attribuito dal condominio nel suo complesso. Quindi, almeno inizialmente, tutti devono concorrere a sopportare quelle spese.

Può darsi che la raccomandata dell’avvocato non sia sufficiente per convincere il moroso a pagare. In questo caso, l’avvocato proseguirà l’azione in giudizio, con un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo. Al termine del procedimento il giudice stabilirà a quale delle parti in causa addossare le spese legali.

Si tratterà, salvo rari casi, proprio del condomino in ritardo con le rate. In questo caso, il condomino ritardatario dovrà pagare per intero le spese dell’avvocato cui il condominio si sia rivolto. Questo sarà possibile, però, solo perché lo ha stabilito il giudice.