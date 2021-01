Abitare in un condominio ha i suoi pro e i suoi contro. I condomini sono tenuti, affinché il tutto sia gestito e manutenuto al meglio, ai cosiddetti oneri condominiali. Proiezionidiborsa, che spesse volte affronta le problematiche in cui possono imbattersi i condomini, risponde, quest’oggi, ad un quesito posto dai Lettori.

Cosa accade se, mentre stiamo scendendo o salendo le scale del nostro condominio, scivoliamo e facciamo un bel capitombolo? Cosa accade, se a causa della caduta, ci ritroviamo con una dolorosa e fastidiosa frattura? Chi paga in caso di caduta sulle scale del condominio? Non è così scontato

Partiamo dal principio basilare sancito dal nostro codice civile all’art. 2051. Il Condominio, in quanto custode dei beni comuni, è tenuto a rispondere dei danni causati ai condomini o a terzi. È esonerato da responsabilità, non solo quando provi il caso fortuito, ma anche in altri casi che, di seguito, elencheremo.

Come si chiede il risarcimento del danno?

Regola principale, è che il condominio, in quanto custode del bene risarcisca i danni.

Ma come ottenere i danni? Per prima cosa, come per i sinistri automobilistici, è sempre bene assicurarsi della presenza di testimoni. Ovvero persone che abbiano visto che la caduta non si è verificata per comportamento colposo del malcapitato.

A quel punto, mandare una messa in mora al condominio, allegando tutti i danni, la descrizione del fatto e del luogo. Il condominio, a questo punto può attivare la assicurazione del condominio, al fine di risarcire i danni.

Qualora il Condominio rimanga inerte, o la compagnia non intenda procedere al risarcimento, l’unica soluzione è adire l’autorità giudiziaria.

Pertanto, ai fini del risarcimento, deve sussistere un nesso di causalità tra lo stato dei luoghi, costituenti un concreto pericolo imprevedibile ed inevitabile e i danni.

Chi paga in caso di caduta dalle scale del condominio? Non è così scontato

Attenzione, non sempre il condominio si può ritenere responsabile. Infatti, la giurisprudenza spesso ha negato la sua responsabilità quando la caduta dalle scale è derivata dalla condotta del danneggiato. Si pensi al caso, in cui sulle scale ci sia una perdita d’acqua, ma si decida di percorrerle ugualmente. In questi casi l’evento caduta era percepibile e prevedibile dall’utente, che ha deciso di oltrepassarle, pur vedendo l’acqua a terra.

O ancora, nel caso di un gradino rotto da tanto tempo. Anche in questo caso difficilmente si riconosceranno i danni all’utente abituale delle scale, presumendosi la sua conoscenza dello stato dei luoghi. La conoscenza dei luoghi può escludere la responsabilità.

Pertanto, quando si sale o scende dalle scale, occhio! Prudenza, esattamente come quando si passeggia per strada o si sta alla guida di un veicolo.

