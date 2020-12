Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I consumatori stanno iniziando ad utilizzare i pagamenti elettronici con più disinvoltura dopo l’introduzione dei rimborsi. Però, chi paga con un determinato bancomat non ottiene il cashback. In tasca ognuno di noi ha una carta di debito e bisogna vedere a quale circuito di pagamento è collegata.

Infatti i bancomat del circuito Maestro non hanno l’abilitazione per usufruire del rimborso del 10%. Di fatto, al momento, è inutile pagare con il bancomat contrassegnato dal logo Maestro. Questa società non ha ancora sottoscritto la convenzione con PagoPa.

La transazione fatta con bancomat non compare nell’app IO

Per questo motivo chi fa acquisti con il bancomat non vede poi la transazione nel borsellino digitale dell’applicazione IO. A quanto pare, Maestro impiegherà ancora del tempo per concludere l’accordo. Nel contempo, le implementazioni tecniche non sono state ancora sviluppate. Perciò almeno, in questa prima parte del programma Italia Cashless, pagare con il bancomat con funzionalità Maestro non conviene.

Guardare i loghi presenti sul bancomat

Ma non bisogna scoraggiarsi perché nella maggior parte dei casi, le carte di debito delle banche italiane supportano vari circuiti. Infatti, quando sulla carta è presente il logo PagoBancomat, il problema si supera. Di conseguenza, basta non pagare con la carta in modalità contactless. In questo modo, non si utilizza per la transazione il circuito internazionale Maestro ma quello nazionale PagoBancomat.

I disagi

I possessori di bancomat Maestro avranno questo disagio durante il cosiddetto “Extra Cashback di Natale”. Inoltre, corre l’obbligo di indicare un’altra strada per aggirare il problema. Alcuni issuer convenzionati, Poste Italiane, Banca Sella, Nexi, Hype, Enel X Pay, Hype e Satispay, hanno messo a disposizione la propria piattaforma. Perciò chi ha un bancomat afferente al circuito Maestro e rilasciato dagli issuer prima menzionati ha una possibilità in più.

Dunque, per questa prima fase chi paga con un determinato bancomat non ottiene il cashback. Da gennaio 2021 il bancomat del circuito Maestro sarà possibile registrarlo sull’app IO e finalmente il problema contactless non ci sarà più.