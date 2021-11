Tra le verdure considerate meno appetitose ci sono senza dubbio i cavoletti di Bruxelles. Insieme a broccoli e cavolfiore sono tra gli ortaggi meno amati.

Eppure, questi sono molto salutari e privarsene sarebbe un grave errore. Abbiamo già visto come sia possibile rendere queste verdure golose e sfiziosissime. Infatti, chi non cucina così i broccoli non sa che si perde una vera e propria delizia che sta già conquistando tutti.

Invece, chi non ama il cavolfiore non sa che bastano 4 ingredienti e 15 minuti per renderlo golosissimo.

Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione sui cavoletti di Bruxelles e svelare un trucchetto che li renderà super stuzzicanti.

Infatti, chi odia i cavoletti di Bruxelles cambierà idea perché cucinati così diventano golosissimi ed irresistibili.

Per farlo serviranno pochissimi ingredienti e siamo certi che il risultato non deluderà. Chi vuole saperne di più su questa ricetta semplice e veloce deve soltanto continuare a leggere questo articolo.

Ingredienti

500 g di cavoletti di Bruxelles;

300 g di castagne;

100 g di pancetta;

100 g di caciotta dolce;

30 g di olio evo;

2 cucchiai di aceto balsamico;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, mettiamo le castagne a bagno in una ciotola piena d’acqua. Se le castagne rimangono sul fondo significa che sono buone. Se, in caso contrario, vengono a galla, sono marce o attaccate da parassiti. Pertanto, prendiamo le castagne sane ed incidiamole sulla parte bombata. Mettiamole in una pentola piena d’acqua e facciamole cuocere per 20 minuti. Scoliamole e non appena riusciamo sbucciamole.

Intanto, portiamo a bollore una pentola d’acqua con un po’ di sale e sbollentiamo i cavoletti di Bruxelles per 5 minuti. Dopodiché, scoliamoli e lasciamoli raffreddare. Nel frattempo, tagliamo a pezzetti la pancetta e facciamola soffriggere nell’olio per qualche minuto.

Uniamo quindi i cavoletti di Bruxelles e nel frattempo tagliamo grossolanamente le castagne. Aggiungiamo anche queste e lasciamo cuocere il tutto per una ventina di minuti. Saliamo e pepiamo a piacere e poco prima di spegnere la fiamma irroriamo gli ingredienti con l’aceto balsamico. Lasciamolo sfumare e intanto tagliamo la caciotta a pezzetti piccoli. Cospargiamola sui cavoletti di Bruxelles e serviamo questa delizia ancora calda.

Consigli

Abbiamo visto come sia semplice rendere i cavoletti di Bruxelles davvero invitanti. Se preferiamo usare qualcosa di diverso dalla pancetta, possiamo sostituirla con lo speck. Se invece amiamo i sapori più intensi, usiamo il taleggio al posto della caciotta.