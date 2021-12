La talea è un metodo di propagazione che permette di ottenerne tante piante senza bisogno di comprarne altre, dunque a costo ridotto. L’altro principale vantaggio è il fatto che quelle che si otterranno avranno le stesse caratteristiche della pianta madre. Queste sono due buone ragioni per sperimentare, anche in ambito hobbistico, questo metodo per far riprodurre le piante.

Potrebbe anche essere il momento giusto per farlo se si hanno delle rose, attenzione perché è tempo di fare la talea di questo fiore amatissimo, altrimenti si dovrà attendere l’arrivo dell’estate. Non sempre, però, le talee emettono le radici e attecchiscono. Spesso, anzi, la riproduzione fallisce. Oltre a scegliere il periodo giusto per fare la talea, c’è un altro modo per favorirne la buona riuscita e cioè ricorrere ad un ormone radicante. C’è chi preferisce comprarlo in negozio e chi, invece, vorrebbe sapere se sia possibile ricorrere a degli ingredienti che magari si hanno in casa per risparmiare il più possibile, per semplice comodità o per l’assenza di un vivaio in zona.

Torniamo a trattare questo tema dopo aver visto che è possibile farlo anche usando un noto legume che in molti potrebbero avere in casa. Stavolta, però, vedremo come preparare un ormone radicante utilizzando un altro ingrediente. Chi non vuole comprare un ormone radicante in negozio può aiutare la talea a non ammalarsi con questa nota spezia. Si tratta della cannella, spesso utilizzata per aromatizzare i dolci e che potrà tornare utile anche nel giardinaggio.

La fase di attecchimento della talea è molto delicata. Un aiuto può provenire proprio dalla cannella, da acquistare, se non la si ha già, in polvere o sotto forma di stecche. Nel secondo caso, basterà polverizzarla frullandola più volte. L’estremità della talea, che in genere si tratta di un ramo, andrà inumidita in acqua e poi immersa nella polvere di cannella, in modo tale che aderisca meglio. Fatto ciò, si potrà procedere ad interrarla. Ecco come come prevenire la formazione di funghi e marciumi utilizzando questa spezia che chiunque potrebbe avere in cucina.