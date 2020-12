Chi non rispetta queste regole potrebbe essere soggetto a multe molto elevate

Con l’arrivo dell’inverno si corre ai ripari accendendo i termosifoni per riscaldare l’abitazione. Spesso, però, non si immagina che questa semplice operazione è tra i maggiori fattori che incidono sull’inquinamento ambientale.

Per questo motivo la legge ha imposto delle regole ben precise sull’utilizzo delle caldaie e dei caloriferi. Eppure, in pochi sanno quale è la temperatura massima dei termosifoni approvata dalla legge.

Molto spesso, infatti, capita di recarsi in appartamenti, o in case autonome, dove la temperatura percepita è ben al di sopra dei limiti di legge. Ma quale sarebbe la temperatura corretta da tenere in casa?

La legge ci dice che i termostati non dovrebbero mai essere regolati oltre i venti gradi, con un massimo di due gradi di tolleranza. Oltre alla temperatura la legge determina anche gli orari di accensione dei termosifoni: non prima delle 5 del mattino e non oltre le ore 23.

Chi non rispetta queste regole riguardo al riscaldamento potrebbe essere soggetto a multe molto elevate.

Zone climatiche

Per quanto riguarda l’utilizzo dei termosifoni la legge suddivide l’Italia in zone climatiche dalla A alla F.

Dove A sta ad indicare quelle zone in cui saranno più stringenti le regole per l’accensione per via del clima più mite. Le zone F, invece, sono quelle zone dove non vengono poste limitazioni per via della rigidità degli inverni.

Condomini

Sarà, poi, necessario differenziare il caso delle case indipendenti e quello dei condomini.

Nella fattispecie condominio con riscaldamento centralizzato dal 2016 è in vigore la legge che impone l’installazione delle valvole termostatiche su tutti i termosifoni.

Questo in prospettiva di una maggiore consapevolezza di salvaguardia dell’ambiente e di risparmio sulla bolletta.

Il condominio dovrà attenersi alle regole della Regione in cui è ubicato.

Sanzioni

Nel caso in cui il condominio sia dotato di riscaldamento centralizzato non si attenga alle regole sarà soggetto a sanzioni.

Infatti, per quanto riguarda l’installazione delle valvole incorrerà in sanzioni amministrative dai 500 ai 2.500 euro.

Chi non rispetta queste regole potrebbe essere soggetto a multe molto elevate, tutto in base alle disposizioni della Regione di appartenenza.

L’utilizzo di valvole termostatiche sarà positivo sia per l’ambiente che per il portafoglio perchè consentirà un notevole risparmio.

