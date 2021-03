“Un numero di batteri 400 volte superiore a quelli presenti in un wc”. “Una persona su 10 non ha mai pulito la tastiera del proprio Pc”. E probabilmente neanche chi sta leggendo questo articolo l’ha mai fatto. Questi dati derivano da alcuni studi sull’argomento e meritano di essere approfonditi.

Pulire la tastiera del Pc, infatti, è una di quelle attività a cui non si pensa mai, chissà perché. Il Pc non è visto come un reale ricettacolo di germi, come potrebbe esserlo, ad esempio, il wc, anche se basterebbe fare un semplice ragionamento per smontare una convinzione come questa.

Vediamo quindi perché chi non pulisce la tastiera del Pc la renderà più sporca di un water.

La pandemia ha costretto quasi tutti a un rapporto più stretto con la tecnologia. Oggi persino le visite mediche sono prenotabili tramite internet. E con la DAD è diventato molto caldo il tema della connessione telematica. Si è perennemente collegati tramite smartphone, Pc e tablet e questo vuol dire avere un continuo contatto fisico con questi device.

Mentre si mangia, dopo aver toccato una maniglia, mentre ci si soffia il naso, si è sempre attaccati a questi dispositivi. La diretta conseguenza non può che essere un accumulo di germi e batteri che proliferano su queste superfici. Ecco perché chi non pulisce la tastiera del Pc la renderà più sporca di un water.

Uno studio che lascia a bocca aperta

Come riportato su “La Stampa”, nel 2008, il microbiologo britannico James Francis ha analizzato 33 tastiere di un ufficio, un water e la maniglia di una porta di un bagno pubblico. L’obiettivo era valutare il livello di igiene di questi oggetti utilizzatissimi. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista britannica “Which? Computing” e i risultati lasciano davvero a bocca aperta.

Alcune tastiere sono risultate pericolose per la salute e in una, addirittura, è stata rilevata una presenza di germi e batteri cinque volte superiore a quella normalmente presente in un water.

Ecco quindi spiegato perché chi non pulisce la tastiera del Pc la renderà più sporca di un water.

Come pulire la tastiera del Pc

Dati alla mano, bisognerebbe seriamente iniziare a considerare anche il Pc come un qualcosa di cui curare l’igiene. L’ideale sarebbe dedicarsi alla pulizia della tastiera almeno una volta a settimana.

Per eliminare le briciole e i granelli di sporco tra i tasti, si può utilizzare un phon o una bomboletta ad aria compressa. A questo punto si potrà passare sulla superficie un panno in microfibra inumidito.

Per una pulizia più profonda, utilizzare un detergente specifico reperibile in commercio. Il panno, ovviamente, non deve essere esageratamente umido, altrimenti si rischierà di rovinare il Pc.

Importante: evitare di mangiare nelle immediate vicinanze del computer e lavarsi sempre le mani prima e dopo il suo utilizzo.