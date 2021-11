Il torrone è una preparazione culinaria tutta natalizia che prevede l’uso di glucosio, miele, mandorle e albume come ingredienti base a cui aggiungere a piacere nocciole, noci, pistacchi e cioccolato.

Il torrone ha origini antiche e come dice anche il suo nome è una ricetta che prevede la tostatura. La sua cottura, infatti, in alcune preparazioni tipiche dura anche 12 ore. Ma di torrone ne esistono due varietà differenti quello duro e quello morbido, che invece prevede una cottura di 4 ore. Negli ultimi anni è nata poi la variante fredda e morbidissima, che sta davvero spopolando per la sua bontà e facilità nella preparazione.

Il torrone classico e la variante al pistacchio

Una vera delizia che comincia a comparire sulle tavole degli italiani, dove fa da protagonista indiscusso, già durante il ponte dei morti, da qui il classico nome “o’ murticiello”, il torrone dei morti.

Questo dolce dalle origini partenopee, tipico di novembre si differenzia dal torrone classico, perché è compatto fuori e tenero dentro. Fatto esternamente da cioccolato fondente e internamente da una miscela di cioccolato bianco, al latte e crema di nocciole.

Le varianti di questo comunissimo e delizioso torrone dei morti, sono tante, ed oggi ne vogliamo proporre una davvero squisita.

Chi non prova questo torrone al pistacchio croccante fuori e dentro morbidissimo non sa cosa si perde, sta davvero spopolando

Il torrone dei morti al pistacchio è un tripudio di dolcezza con quel tocco magico dato dall’inebriante sapore di pistacchio.

O’ murtciell al pistacchio

Ingredienti per uno stampo da 1 kg:

400 grammi di cioccolato fondente;

425 grammi di cioccolato bianco;

330 grammi di crema spalmabile al pistacchio;

80 grammi di pistacchi interi;

70 grammi di granella di pistacchi;

80 grammi di acqua.

Procedimento

Tritare il cioccolato fondente e scioglierne 100 grammi a bagnomaria. Munirsi di uno stampo rettangolare di silicone con misure pari a 22 cm per la base e 11 cm per la larghezza; versare su tutta la superficie dello stampo il cioccolato fuso. Riporre in frigo e lasciar raffreddare per 30 minuti. In un pentolino sciogliere altri 100 grammi di cioccolato fondente e versarlo come fatto precedentemente, per creare un nuovo strato di cioccolato. Riporre in frigo per 30 minuti.

Tagliare il cioccolato bianco e scioglierlo in un pentolino a bagnomaria; versare il cioccolato sciolto in una ciotola e unire la crema spalmabile al pistacchio. Aggiungere i pistacchi interi e la granella. Versare l’impasto nello stampo, livellandolo con l’aiuto di una spatola. Ricoprire lo stampo con un foglio di alluminio e riporre in frigo per 5 ore.

In un pentolino sciogliere i rimanenti 100 g di cioccolato fondente e versare sul composto, distribuendolo su tutta la superficie. Mettere in frigo per 30 minuti.

Estrarre lo stampo dal frigo e con l’aiuto di un coltello assicurarsi di staccare il torrone dai bordi dello stampo. Capovolgere il torrone su un tagliere o vassoio.

Il torrone dei morti è così pronto per essere gustato.

Dunque è proprio vero, chi non prova questo torrone al pistacchio croccante fuori e dentro morbidissimo non sa cosa si perde, sta davvero spopolando.