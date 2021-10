L’autunno è arrivato portando con sé nuovi profumi e sapori. Cambiano le nostre preferenze a tavola e preferiamo sempre di più cibi caldi e sostanziosi.

Tra le tante verdure di stagione non possiamo non menzionare la zucca. Questo sensazionale ortaggio è estremamente versatile. Infatti, ci permette di preparare golosi primi e secondi piatti. Ad esempio, abbiamo svelato che è questa la cremosissima parmigiana facile e veloce da preparare che sta conquistando tutti.

Oggi ci concentreremo su un primo piatto che molti di noi amano follemente: le lasagne. Chi non prova queste lasagne cremosissime e super golose non sa cosa si perde perché stanno davvero spopolando ovunque.

La versione che proporremo è tipicamente autunnale e incredibilmente golosa. Se vogliamo scoprire tutti gli ingredienti e come realizzarla, continuiamo a leggere questo articolo.

Ingredienti

300 gr. di lasagne;

300 gr. di zucca;

500 ml. di besciamella;

250 gr. di gorgonzola;

120 gr. di lardo;

mezza cipolla;

100 gr. di formaggio grattugiato;

olio evo q.b.;

20 gr. di burro;

sale q.b.;

pepe q.b.

Tagliamo la cipolla e la polpa della zucca a cubetti piccoli. Mettiamole in una padella capiente insieme a un filo d’olio. Facciamoli rosolare per qualche minuto e aggiungiamo un bicchiere di acqua, un pizzico di sale e pepe. Lasciamo cuocere il tutto per circa 15 minuti con un coperchio affinché la zucca si ammorbidisca.

A questo punto, frulliamo la polpa di zucca e uniamola alla besciamella. Intanto, tagliamo a pezzetti il gorgonzola e lasciamolo da parte.

Facciamo sbollentare per un minuto le lasagne e stendiamole su un canovaccio. Prendiamo una teglia e stendiamo un velo di crema di zucca e besciamella. Disponiamo il primo strato di lasagne, lardo e gorgonzola. Spolverizziamo con un po’ di formaggio grattugiato e ripetiamo il procedimento fino a terminare gli ingredienti a disposizione. Ultimiamo aggiungendo qualche pezzetto di burro.

Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Quando abbiamo finito di comporre la lasagna, inforniamola e facciamola cuocere per circa 20 minuti. Quando si sarà formata una deliziosa crosticina dorata, le lasagne saranno pronte. Sforniamole e lasciamole intiepidire prima di servirle.

Consigli

Nella ricetta usiamo la besciamella già pronta per fare più in fretta. Nulla ci vieta di prepararla in casa velocemente e con pochi ingredienti.

In un pentolino facciamo sciogliere 50 grammi di burro a fuoco lento. Uniamo 50 grammi di farina e mescoliamo con una frusta per qualche minuto. Usare la frusta impedirà la formazione di grumi.

A questo punto, uniamo mezzo litro di latte e mescoliamo finché la crema diventerà densa. Aggiungiamo un pizzico di sale e noce moscata e la besciamella sarà pronta.