Nessuno può resistere alle polpette. Amate da grandi e piccini, sono sempre una soluzione golosa e molto veloce da realizzare.

Spesso per preparare un ottimo piatto in poco tempo bastano soltanto pochi ingredienti e una buona idea. Ad esempio, abbiamo spiegato che pochi lo cucinano così ma questo polpettone pronto in soli 30 minuti è super goloso.

Oggi, invece, vogliamo suggerire una ricetta che farà letteralmente impazzire i commensali. Infatti, chi non prova queste gustosissime polpette non sa che si perde uno dei piatti più sfiziosi e golosi del momento.

Quest’autentica delizia racchiude in sé tutti i sapori dell’autunno ed è pronta a travolgerci con i suoi profumi e sapori.

Se vogliamo saperne di più e conoscere gli ingredienti e la preparazione, consigliamo di continuare a leggere questo articolo.

Ingredienti

300 grammi di polpa di zucca;

250 grammi di ceci;

200 grammi di salsiccia;

un rametto di rosmarino;

60 grammi di pangrattato;

1 litro di olio di semi per friggere;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per iniziare, ricaviamo la polpa dalla zucca rimuovendo la buccia. Tagliamo la zucca a cubetti e mettiamola in un pentolino. Aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua, un pizzico di sale e di pepe. Chiudiamo il pentolino con il coperchio e facciamo ammorbidire la zucca per circa 20 minuti.

A questo punto, scoliamo la zucca in modo da eliminare tutta l’acqua in eccesso ed aggiungiamo i ceci già cotti e scolati. Consigliamo di usare quelli in barattolo per velocizzare l’operazione. Altrimenti facciamo cuocere i ceci in una pentola d’acqua finché saranno morbidi.

Mettiamo i ceci e la zucca a cubetti in un mixer, aggiungiamo metà del pangrattato disponibile, il rosmarino e frulliamo il tutto. A questo punto, otterremo un composto cremoso e malleabile. Rimuoviamo il budello dalla salsiccia e preleviamone la pasta. Se vogliamo fare in modo più veloce, acquistiamo direttamente la pasta di salsiccia.

Finalmente è arrivato il momento di formare le polpette

Prendiamo un po’ di composto e mettiamo al centro un cucchiaio di pasta di salsiccia. Formiamo con le mani le polpette avendo cura di avvolgere in modo uniforme la salsiccia.

Una volta formata la pallina con il composto, ripetiamo il procedimento per le altre polpette. A questo punto, versiamo l’olio di semi in un tegame capiente e aspettiamo che sia ben caldo. Nel frattempo, impaniamo le polpette nel restante pangrattato.

Immergiamo poche polpette alla volta e facciamole dorare in maniera uniforme. A questo punto, possiamo toglierle dall’olio bollente usando una schiumarola e poggiarle sulla carta per fritti.

Consigli

Se il composto di zucca, ceci e pangrattato dovesse risultare troppo duro, aggiungiamo un uovo al composto per ammorbidirlo.

Quando formiamo le polpette, per non far attaccare il composto alle mani, inumidiamole leggermente con un po’ di acqua tiepida. A questo proposito, ecco i trucchi per fare le polpette senza sporcarsi le mani.

Infine, possiamo cuocere le polpette di zucca, ceci e salsiccia nel forno se preferiamo una versione più light. Dopo aver rivestito una teglia con carta forno, oleiamola leggermente. Disponiamo le polpette e facciamole cuocere a 180 gradi per circa 20 minuti.