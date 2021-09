Come ogni anno, l’inizio di settembre porta cambiamenti nelle abitudini. Anche a tavola le cose cambiano ciclicamente e, poco alla volta, angurie e meloni cedono il passo a uva, prugne e fichi.

Come qualsiasi tipo di frutta, anche quelli autunnali si prestano per la realizzazione di tante ricette, non solo per essere assaporati così, al naturale, in tutta la loro freschezza.

Ecco ad esempio la ricetta per preparare una dolcissima cheesecake ai fichi.

Per quanto riguarda, invece, confetture e marmellate, pochissimi la preparano ma questa marmellata dal profumo intenso e inebriante conquisterà tutti.

In genere l’uva si mangia nel modo più semplice. Dopo averla ben lavata, si assaporano i suoi acini una alla volta.

Chi non prova l’uva preparata in questo modo non sa cosa si perde

Oggi vogliamo suggerire un modo particolare per servire l’uva che viene in mente a pochi: l’uva congelata.

Ecco come procedere

Anzitutto pulire l’uva eliminando gli acini che presentano ammaccature o che sono un po’ mollicci.

Lavarla quindi molto bene lasciandola a bagno con acqua e bicarbonato. Prestare particolare attenzione a questa fase in quanto l’uva è uno dei frutti che presenta più pesticidi. Se opportuno, meglio procedere anche con un doppio lavaggio.

Trasferire l’uva in un colino e attendere che asciughi bene. Per sicurezza, tamponare anche con della carta assorbente. L’uva deve infatti essere ben asciutta.

Sistemare i singoli acini in un contenitore tipo tupperware creando un unico strato. Attenzione quindi a non sovrapporre gli acini.

Chiudere il recipiente con il suo coperchio e sistemare in freezer per 4-5 ore.

In alternativa, è possibile utilizzare i classici sacchettini appositi per il congelatore. In questo caso, tuttavia, dovremo inserire solo pochi acini per volta. La quantità ideale è 5 o 6 per sacchettino.

Trascorso il tempo sopra indicato, togliere dal congelatore al momento di servire.

Il momento della degustazione

L’uva congelata è buonissima da sgranocchiare così com’è. Attenzione: rispetto al frutto naturale, il singolo chicco va ridotto in una o due parti dando dei piccoli morsi.

L’uva congelata è ottima come dessert, aggiunta su yogurt, gelato o panna.

L’uva congelata, è utile infine anche all’ora dell’aperitivo. Uno o due acini in un calice di vino, o in qualsiasi altro drink, infatti, rinfrescano la bevanda e costituiscono una guarnizione di gran classe!

Gli utilizzi dell’uva congelata sono davvero svariati. Ecco perché chi non prova l’uva preparata in questo modo non sa cosa si perde.

Per servire degli spiedini di frutta, che fanno sempre un bell’effetto scenografico in tavola, ricordarsi di preparare gli spiedini prima di congelare gli acini.