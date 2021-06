Arriva l’estate e molte persone cercano di perdere i chili di troppo accumulati durante l’inverno.

L’errore che fanno in tanti è riempirsi solo di frutta e verdura, pensando di risolvere così tutti i problemi come per magia. La realtà è che un corpo sano e bello è il risultato di una vita ed un’alimentazione sempre regolare ed equilibrata.

Dunque, invece di diventare delle pecore e mangiare solo insalata, cerchiamo anche altre alternative che possano farci davvero bene. Lo sbaglio che non dobbiamo commettere è di mangiare poco, rischiando di avvertire dei buchi nello stomaco a metà giornata o nel cuore della notte.

Mangiare solo insalate non servirà. Esistono tanti altri alimenti salutari e molto sazianti, ma che sono anche davvero gustosi. Scopriamoli insieme.

Chi non impazzisce per l’insalata dovrebbe provare questa squisita alternativa molto più gustosa ma comunque leggera e salutare

Chi non ama particolarmente i legumi, dovrà lasciarsi tentare dall’hummus. Per chi non lo conoscesse, l’hummus è una crema di ceci tipica della cucina araba.

È un alimento perfetto dal punto di vista calorico, è molto saziante ed è davvero squisito! Oltretutto, l’hummus possiamo prepararlo anche a casa, condendolo come preferiamo.

Potremmo arricchirlo con spezie, avocado, o con qualsiasi altra verdura che più ci piace. È un’ottima idea fresca per l’estate, ma anche per le stagioni più fredde.

Inoltre, in estate, è meglio consumare verdure crude. In questo modo, infatti, la verdura trattiene i sali minerali e le proprietà benefiche che con la cottura perderebbe.

Via libera a finocchi, carote, sedani e cetrioli, perfetti per l’idratazione e la sensazione di freschezza che rilasciano nel corpo. Ed ecco come potremmo variare la nostra alimentazione.

Non focalizziamoci unicamente su un solo tipo di alimento, ma mangiamo in modo vario ed equilibrato. Ed ecco perché chi non impazzisce per l’insalata dovrebbe provare questa squisita alternativa molto più gustosa ma comunque leggera e salutare.

