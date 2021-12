Piacciono davvero a tutti e si consumano in mille modi dolci e salati. Parliamo dell’alimento per eccellenza, ricco di nutrienti, economico e facilissimo da preparare: le uova.

Sode, alla coque, strapazzate, in ogni modo sono deliziose e salveranno un pranzo o una cena dell’ultimo minuto.

Non serve nessun ingrediente particolare per realizzare un piatto gustoso e salutare, bastano due uova e un filo d’olio.

Se poi vogliamo sperimentare qualcosa di delizioso e originale, potremmo pensare ad una frittata dai gusti più vari. In un precedente articolo abbiamo parlato di un ingrediente segreto che rende le nostre frittate morbide e soffici, la ricotta. Oggi Noi della Redazione vogliamo presentare ai nostri fidati Lettori un modo insolito e squisito per gustare l’alimento tra i più completi esistenti. Vediamo subito di cosa si tratta.

Chi non ha mai mangiato le uova in questo modo non sa proprio cosa si perde

Stiamo parlando delle uova sode in pastella, ripiene di tonno e maionese. Una ricetta facilissima da realizzare e perfetta per aprire i grandi pasti dei giorni di festa.

Per 5 persone avremo bisogno di:

7 uova;

300 grammi di tonno in scatola;

pangrattato, sale e pepe q.b.;

olio q.b. (per friggere);

80 grammi di maionese.

Per prima cosa rompiamo due uova, mescoliamole con una forchetta e lasciamo da parte in una ciotolina. Facciamo bollire le altre 5 uova per circa 8 minuti, dopo di che passiamole sotto l’acqua molto fredda. A questo punto, sgusciamole, dividiamole in due parti uguali, rimuoviamo il tuorlo e mettiamolo in un piattino insieme al tonno e alla maionese. Mescoliamo per bene e usiamo questo composto per riempire la parte vuota delle mezze uova (dove c’era il tuorlo).

Andiamo adesso alla panatura.

Panate e fritte

Chi non ha mai mangiato le uova in questo modo non sa proprio cosa si perde e quanto sia facile da realizzare.

Prendiamo la ciotola con le due uova sbattute e versiamo il pangrattato in un piatto a parte, aggiungendo un po’ di sale e pepe.

Passiamo i nostri ovetti già ripieni prima nelle uova e poi nel pangrattato, così da creare una panatura omogenea e abbastanza spessa. Friggiamo il tutto in una o più padelle, finché otterremo una buona doratura da entrambi i lati. Asciughiamo con un po’ di carta assorbente e serviamo ai nostri ospiti.

Facile e delizioso, siamo certi che nessuno resterà deluso.

