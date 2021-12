Sono tornati i finocchi sulle nostre tavole con le loro “foglie” bianche, filamentose e carnose.

Quelle più esterne, che solitamente non mangiamo, custodiscono la vera delizia: un cuore tenerissimo e appetitoso.

Molti li adorano al naturale come fine pasto, per pulire la bocca da ogni sapore e lasciare solo una leggera sensazione di freschezza. Questa è data dal gusto inconfondibile del finocchio, che è simile a quello dell’anice.

In realtà, quest’ortaggio protagonista dell’autunno e dell’inverno non si mangia solo così, come la terra l’ha fatto, ma anche in modi più elaborati. Per esempio, diventa una vera leccornia quando lo cuciniamo e lo misceliamo ad altri ghiotti ingredienti.

In questo articolo scopriremo una ricetta strepitosa per preparare in soli 20 minuti un contorno leggero, dai sapori mediterranei, da abbinare a carne e pesce.

Ingredienti

Per quattro persone:

2 finocchi grandi e rotondi;

10 olive nere fresche e denocciolata;

8 pomodorini ciliegino o datterino;

un cucchiaio e mezzo di capperi dissalati;

2-3 cucchiai di pecorino;

2-3 cucchiai di pangrattato;

aglio in polvere;

origano e timo;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe nero.

Chi non ha mai mangiato i finocchi così non sa che si perde, un gustoso contorno croccante per carne e pesce

Iniziamo dai finocchi.

Priviamoli delle foglie più esterne e dei ciuffi verdi da non buttare e riutilizzare in questo modo, perché sono spettacolari in cucina.

Tagliamoli a quarti, laviamoli sotto l’acqua corrente, facciamoli scolare e poi tamponiamoli con della carta da cucina.

Da ogni quarto ricaviamo delle fettine spesse circa 1 centimetro e mettiamole in una ciotola insieme a:

pomodorini tagliati a fettine;

olive tagliate a rondelle;

aglio, origano e timo;

2-3 pizzichi di sale e una spolverata di pepe;

3-4 giri di olio d’oliva.

Mescoliamo per bene con un cucchiaio e disponiamo il tutto su una teglia o leccarda foderata con carta forno.

Questo passaggio è molto importante perché dobbiamo sistemare ogni fettina di finocchio senza che ci siano sovrapposizioni.

Subito dopo, aggiungiamo anche i capperi.

A questo punto, in un’altra ciotolina mescoliamo il pangrattato con il pecorino e, aiutandoci con le mani, ricopriamo i finocchi e gli altri ingredienti.

Aggiungiamo un altro filo d’olio e inforniamo a 180 gradi per 20 minuti, forno statico.

Volendo, alla fine possiamo attivare il grill per un minuto.

Quindi, chi non ha mai mangiato i finocchi così non sa che si perde, un gustoso contorno croccante per carne e pesce.

Suggerimenti per abbinamenti perfetti

Questa variante più ricca dei classici finocchi gratinati, per esempio, possiamo abbinarla a questo pesce facilmente digeribile e tra i più gustosi dell’inverno.

Niente ci vieta, invece, di gustarli con delle polpette che possiamo preparare senza uovo sostituendolo con questo trucchetto segreto per avere palline morbidissime e compatte.