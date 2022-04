La primavera porta con sé tante leccornie e primizie di stagione. Già da qualche settimana sui banchi del mercato e nei supermercati sono apparsi fave, piselli, carciofi, asparagi. Un tripudio di ingredienti con i quali sbizzarrirci in cucina con tantissime preparazioni, dal classico risotto fino alle ricette più complesse.

Ad accompagnare gli ortaggi di stagione, però, iniziano a comparire i primi cestini di fragole. La temperatura mite di quest’anno ha anticipato di qualche tempo la maturazione di questo dolce frutto. Chi ne è ghiotto può iniziare a gustarle e, perché no, usarle come ingrediente per un dessert sfizioso, ma veloce e semplice da preparare.

Infatti, chi non ha mai assaggiato le fragole come nella ricetta presentata oggi dai nostri Esperti ne rimarrà estasiato. Un dolce che unisce la cremosità dolce delle fragole alla consistenza croccante della sfoglia. Dopo il primo morso nessuno potrà resistere a fare il bis. Ma nessun senso di colpa, perché abbiamo pensato anche a chi tiene alla propria linea. Infatti, niente aggiunta di zucchero se non quello naturale delle fragole.

Chi non ha mai assaggiato le fragole così si perde un irresistibile dolce di sfoglia fragrante e delizioso, velocissimo e facile

Per la preparazione del nostro dolce alle fragole ci serviranno:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

2 cestini di fragole ben mature;

30 g di cocco rapé;

15 g di amido di mais;

300 g di latte di cocco (o altra bevanda vegetale);

1 cucchiaio di malto o miele;

20 g di mandorle a listarelle.

Iniziamo prendendo un pentolino, versiamo l’amido di mais e stemperiamolo con poca bevanda vegetale. Dopo 1 minuto versiamo a filo la restante bevanda e portiamo a ebollizione. Quando la crema inizia ad addensarsi unire il miele e continuare a mescolare. Quando raggiunge il bollore, trasferiamo la crema in una ciotola di vetro e copriamola con della pellicola.

A questo punto accendiamo il forno a 180° C. Stendiamo la pasta sfoglia, che possiamo scegliere in versione integrale, senza burro o vegana. Una volta posizionata, bucherelliamone i rebbi con una forchetta e inforniamola per 15 minuti circa.

Una volta che si sarà intiepidita passiamo alla fase della farcitura. Prendiamo le nostre fragole e ricaviamone delle fettine di 3-4 mm. Farciamo la base della sfoglia con la crema e posizioniamo le fettine di fragola soprapponendole leggermente. Per finire, cospargiamo il tutto con del cocco rapé. Per guarnire possiamo utilizzare le listarelle di mandorle e qualche foglia di menta o melissa.

Lettura consigliata

Ottenere piante di fragole gratis con questo trucco dal frutto riciclato