I supermercati per ora ne sono pieni, così come i cesti-dono ricchi di leccornie. Sono piccoli, ovali e marroni, con una buccia sottile e ricoperta di grinze.

Stiamo parlando dei datteri, un frutto che nasce da una palma e che torna di moda puntualmente ogni Natale. Il suo sapore è squisitamente dolce e la polpa è carnosa, dalla consistenza simile a quella di una caramella gommosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

I datteri si possono mangiare tranquillamente al naturale, come spuntino zuccherino, ma nell’articolo di oggi li vedremo in una nuova versione.

Saranno impreziositi da due ingredienti speciali che ne esalteranno il gusto, rendendoli ancora più golosi e perfetti come finger food da aperitivo.

Un concentrato di benefici

Partiamo, innanzitutto, col dire che se quest’anno avessimo deciso finalmente di provarli, potremmo non pentircene.

I datteri, infatti, oltre che buoni sarebbero un concentrato di benefici pronti a disperdersi nel nostro organismo.

Come suggerisce uno studio di Humanitas, sarebbero ricchi di importanti vitamine:

la B per il metabolismo;

la A per la pelle, la vista e le mucose;

la K per la coagulazione.

Inoltre, le fibre di questi frutti potrebbero aiutarci a tenere a bada il colesterolo mentre i tannini agirebbero come antiossidanti e antinfiammatori.

A completare il quadro, anche tanti minerali come il potassio, importante per l’apparato cardiovascolare, e il calcio, per le ossa.

Quindi, dopo che li abbiamo conosciuti nell’aspetto, nel sapore, e anche dal punto di vista della salute, andiamo a scoprire questa nuova ricetta.

Chi non ha mai assaggiato i datteri così non sa che si perde, dei ghiotti stuzzichi farciti immancabili nell’aperitivo festivo

Ingredienti:

250 grammi di datteri;

80 grammi di burro;

gherigli di noce quanto basta.

La nostra preparazione non prevede cottura, si presta per il last minute ed è molto semplice.

La prima cosa che dobbiamo fare è passare un canovaccio su ogni dattero per pulirlo e lucidarlo.

A questo punto, pratichiamo un’incisione con il coltello per eliminare l’osso interno.

Prendiamo dal frigorifero il burro, che deve essere ben sodo, e con l’aiuto di un cucchiaino o una piccola spatolina, riempiamo ogni dattero.

Dopo, adagiamo sopra mezzo gheriglio di noce, stando attenti a non romperlo e facendolo ben aderire al burro.

La nostra preparazione è ultimata e adesso possiamo disporre i datteri, a raggiera, su un piatto da portata.

Se li preparassimo molto tempo prima, potremmo conservarli in frigorifero, coperti da pellicola.

Ricordiamoci, però, di tirarli fuori almeno un’ora prima, in modo tale da renderli super morbidi e pronti per essere gustati.

Quindi, chi non ha mai assaggiato i datteri così non sa che si perde, dei ghiotti stuzzichi farciti immancabili nell’aperitivo festivo.

Approfondimento

Non solo bietole e spinaci ma anche questa verdura spartana e gustosa per preparare un contorno coi fiocchi ed economico.