Sono molti gli animali adorabili, e quando ne vediamo uno la tentazione di accarezzarlo è forte. I bambini, poi, sono magneticamente attratti dagli animali che vedono come dei peluche in carne e ossa. In certi casi dobbiamo però fare attenzione. Un animale domestico assai comune e molto amato può infatti essere alquanto pericoloso. Ecco perché chi non ha fatto questa vaccinazione non deve assolutamente toccare questo animale.

L’importanza dei vaccini

Facciamo sempre attenzione e ci teniamo a essere vaccinati. Capita però che tra un richiamo e l’altro facciamo passare troppo tempo. In alcuni casi dimentichiamo proprio che il nostro vaccino è scaduto. Ciò può comportare grandi rischi perché saltare un richiamo ci rende di nuovo vulnerabili.

Tra i vaccini più famosi spicca l’antitetanica, che ci protegge contro il tetano. Erroneamente molti pensano che si possa prendere il tetano solo a contatto con del metallo arrugginito. In realtà sono molti i casi in cui possiamo prendere questa malattia. Tra questi spicca il contatto con alcuni animali.

L’animale portatore sano di tetano

Tra gli animali portatori sani di tetano spiccano i cavalli. Ebbene sì, le spore del tetano sono presenti nella saliva e nelle feci di questi animali. Ecco perché l’antitetanica è così importante. Chi non ha fatto questa vaccinazione non deve assolutamente toccare questo animale. Questo è vero soprattutto per chi ha ferite, tagli e abrasioni. In questi casi infatti il tetano ha maggiori possibilità di entrare nel nostro corpo.

Anche chi è sano deve comunque aver fatto l’antitetanica prima di entrare a contatto con un cavallo. Sebbene il tetano non sia presente sul manto del cavallo, è possibile che questo sia infatti sporco di feci o di saliva. Chi entra a contatto con un cavallo senza essere protetto dall’antitetanica non deve però farsi prendere dal panico. Per questi casi estremi è possibile fare una profilassi antitetanica d’emergenza.