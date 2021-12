Siamo tutti abituati ad associare il cotechino al Capodanno. La tradizione, infatti, vuole che la sera del 31 dicembre si concluda l’ultima cena dell’anno con alcune fette di cotechino, accompagnate con le lenticchie.

Secondo la tradizione quest’abitudine garantirebbe soldi e fortuna nei mesi a venire. La realtà, però, è che non tutti gradiscono il cotechino e le lenticchie. Proprio per queste persone abbiamo pensato a quest’ottimo polpettone, preparato solo con le migliori verdure di stagione.

A queste verdure molto benefiche per l’organismo, si aggiungerà lo squisito sapore affumicato della pancetta, che sarà il tocco finale per convincere tutti. Ecco come prepararlo.

Chi non gradisce il cotechino potrebbe rimanere stregato da questo polpettone ricco di ottime verdure di stagione

Consumare ogni giorno almeno 5 porzioni di frutta e verdura è fondamentale per stare bene. In particolare, un’ottima abitudine è quella di acquistare sempre prodotti di stagione, che fanno bene al nostro organismo e al nostro portafogli.

I prodotti di stagione, infatti, sono spesso molto più saporiti e, oltretutto, costano anche meno. È il caso, ad esempio, di questo prezioso ortaggio che potrebbe aiutarci a combattere l’influenza e che ora non potrà proprio mancare nei nostri carrelli.

È per questo che il nostro polpettone sarà ricco di ottime verdure di stagione. Prepariamolo insieme.

Ingredienti per 4 persone:

100 grammi di carote;

100 grammi di porri;

400 grammi di patate;

mezza barbabietola;

75 grammi di pancetta affumicata;

2 uova;

50 grammi di ricotta;

70 grammi di pangrattato;

50 grammi formaggio grattugiato;

sale q.b.

Procedimento:

Iniziamo a lessare le patate. Inseriamo la forchetta nelle stesse e, una volta cotte, scoliamole dall’acqua di cottura, sbucciamole e tagliamole a cubetti.

A parte, iniziamo a scaldare una padella, con un filo d’olio e il porro tagliato a rondelle. Lasciamo rosolare per qualche minuto, quindi aggiungiamo anche la pancetta. Lasciamo cuocere ancora, finché il grasso della pancetta inizierà a sciogliersi.

Ora tagliamo le carote e la barbabietola a cubetti e aggiungiamo le stesse al porro e alla pancetta. Facciamo cuocere tutto insieme per qualche minuto, versando un po’ d’acqua in padella, se necessario.

Assembliamo

Dopo aver eseguito questi passaggi, le patate si saranno finalmente raffreddate. Schiacciamole con una forchetta, fino a quando non avremo creato mousse cremosa e omogenea. Aggiungiamo alle patate le uova e amalgamiamo bene gli ingredienti. Poi inseriamo nell’impasto anche le verdure e la pancetta cotti in padella.

Lavoriamo il tutto con una spatola o con le mani, quindi versiamo il pangrattato, la ricotta, il formaggio grattugiato e un pizzico di sale. Creiamo la forma del nostro polpettone con le mani leggermente inumidite e arrotoliamo la nostra creazione con la carta forno per perfezionarne la forma.

Inforniamo in forno preriscaldato a 200 gradi per 20-25 minuti, coprendo il polpettone con della carta stagnola. Togliamo la carta stagnola solo per gli ultimi 5-10 minuti, in base alla potenza del nostro forno, e il polpettone sarà finalmente pronto.

Dunque, chi non gradisce il cotechino potrebbe rimanere stregato da questo polpettone ricco di ottime verdure di stagione.