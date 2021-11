Per un secondo piatto da leccarsi i baffi il polpettone è la scelta che non delude mai. Squisito e semplice da preparare, arricchisce di gusto le tavole di tantissimi italiani.

La possibilità di farcirlo con gli ingredienti che preferiamo ci permette di sperimentare una miriade di ricette diverse ogni volta. Quella che proponiamo oggi è davvero sensazionale e dovremmo provarla almeno una volta nella vita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Chi non cucina questo polpettone morbido e croccante non sa cosa si perde, perché sta spopolando praticamente ovunque. Accompagnato da delle deliziose patate al forno, farà un figurone e non faremo a meno di riproporlo puntualmente. Vediamo subito la ricetta e i consigli per la realizzazione.

La ricetta di oggi

Oggi prepareremo un polpettone dal ripieno soffice circondato da un involucro croccante e appetitoso. Il procedimento è davvero semplice e il risultato sarà semplicemente straordinario. Ecco gli ingredienti di cui abbiamo bisogno:

1 kg di carne macinata;

250 gr di bacon a fette;

200 gr di formaggio Edamer;

150 gr di prosciutto cotto;

80 gr di spinaci;

50 gr di parmigiano grattugiato;

un uovo;

sale e pepe q.b.

Chi non cucina questo polpettone morbido e croccante non sa cosa si perde perché sta spopolando praticamente ovunque

Ci muniamo di una ciotola capiente in cui mettiamo carne macinata, parmigiano, uovo, sale e pepe. Lavorando con le mani, impastiamo per bene il tutto. Cerchiamo di ottenere un composto il più omogeneo possibile.

Ora sistemiamo sul tavolo della carta da forno e adagiamo un paio di file di fette di bacon, leggermente sovrapposte. Quindi, vi distribuiamo sopra l’impasto preparato in precedenza, pressandolo con le mani.

Infine, sistemiamo con cura le fette di prosciutto, quelle di Edamer e terminiamo con gli spinaci.

A questo punto, cominciamo ad arrotolare con attenzione la carta da forno per il lungo. Il nostro intento sarà quello di realizzare una sorta di salsiccia compatta. Terminiamo cercando di lasciare il bacon all’esterno ad avvolgere tutto il polpettone.

Completata l’operazione, possiamo iniziare a preriscaldare il forno a 200°. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, inseriamo il polpettone su una teglia rivestita con carta da forno e cuociamo per 40 minuti. Scaduto il tempo, potremo finalmente sfornare e servire in tavola il nostro delizioso polpettone!

Approfondimento

La focaccia più soffice e fragrante si prepara in 5 minuti e nessuno le resisterà, parola della nonna.