Tutti sappiamo quanto sia importante fare una dieta sana. Molto spesso, però, questa dieta sana ci porta a mangiare sempre le stesse cose perché fanno bene. Verissimo, però ce ne sono tante altre che fanno bene, che invece molti ignorano. Ed ecco allora che chi non cucina le seppie così si perde un secondo veramente gustoso.

Un’altra buona ricetta a base di pesce sono queste gustose ed economiche polpette di tonno pronte in poco tempo che ci salveranno la cena oppure il salmone cucinato così, che non se lo aspetta nessuno ma è una vera delizia. Per fare invece il pieno di potassio non le banane ma è questo l’alimento da mangiare.

Vediamo, però, ora come preparare la nostra deliziosa ricetta. Un secondo piatto che ci farà fare un vero figurone, anche con degli ospiti dal palato fine.

Vediamo allora gli ingredienti necessari per realizzare le nostre seppie:

500 grammi di pisellini;

1 kg di seppie pulite;

1 cipolla bianca;

sugo di pomodori pelati;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

50 ml di vino bianco;

sale;

prezzemolo;

brodo vegetale;

pepe nero.

Ecco quindi tutti gli ingredienti. Vediamo ora come unirli per creare delle deliziose seppie ai piselli. Prima cosa da fare è il brodo vegetale. Poi mondiamo la cipolla e tritiamola. Ora prendiamo le seppie già pulite, togliamo i tentacoli, l’occhio e tagliamo tutto finemente.

Prendiamo ora il mantello e tagliamolo a striscioline piuttosto larghe. Scaldiamo l’olio in un tegame e versiamo la cipolla. Facciamo stufare per 10 minuti e se c’è bisogno aggiungiamo del brodo.

Ora dobbiamo controllare la cipolla e quando sembrerà morbida e trasparente, possiamo versare le seppie. Poi aggiungiamo sale e pepe. C’è la possibilità che le seppie buttino fuori dell’acqua, quindi in caso alziamo la fiamma per farle asciugare. Poi stufiamo con il vino bianco. Facciamo evaporare il vino e poi aggiungiamo i pisellini e il sugo di pomodori. Ora aggiungiamo un pochino di brodo e continuiamo a cuocere per 20 minuti a fiamma bassa. Una volta che le seppie sono cotte, aggiungiamo un po’ di prezzemolo che avevamo tagliato, lavato e asciugato, e poi serviamo in tavola.

Ed ecco che le nostre seppie con i pisellini sono pronte per essere gustate. Un secondo piatto veramente buono e che se vogliamo in realtà potrebbe essere anche fatto per Natale.