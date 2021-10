In un tripudio di colori caldi e ambrati, l’autunno, ormai, ha scoperto le sue carte. D’altronde, lo stavamo aspettando e come da tradizione, ogni anno, bussa alle nostre porte portando con sé un bagaglio ricco di prelibatezze.

Prodotti unici, ricchi di gusto che non possiamo farci mancare sulle nostre tavole. É il caso della zucca, delle mele e di tantissima altra frutta e verdura che la Natura ci regala in questo periodo.

Insomma, tantissimi sono i modi per far felici grandi e piccini, prendendoli per la gola.

Ad esempio, questa cremosissima torta speciale alle mele pronta in 30 minuti ed è davvero una ventata d’amore e semplicità da provare assolutamente.

Con i primi freddi non mancano le zuppe e le vellutate. A chi le prepara abitualmente consigliamo di aggiungere questo ingrediente amatissimo per rendere subito il piatto più gustoso e cremoso.

Quel riccio carico di bontà

Nella lista degli alimenti autunnali, spicca in modo particolare la castagna. Quest’immancabile frutto a guscio è tra i più amati e apprezzati al Mondo.

Da ottobre a dicembre, infatti, le castagne arricchiscono le nostre tavole. Bocconcini di vero gusto che si fanno mangiare, uno dietro l’altro.

Come resistere, ad esempio, ad una bella scorpacciata di caldarroste appena cotte? Irresistibili, soprattutto se sono morbidissime e pronte in soli 5 minuti come queste.

Dunque, mangiare le castagne è un piacere tutto da assaporare, ma come possiamo cucinarle in modo semplice e goloso?

In questo caso è la tradizione a darci una mano, perché ci consiglia una soluzione pratica adottata da tantissime donne del passato. Un metodo da provare subito! Difatti, chi non cucina le castagne così non sa quello che si perde perché diventano morbidissime e dal gusto favoloso.

Basteranno 2 ingredienti che uniti alle castagne daranno vita a sfiziosi bocconcini morbidi e deliziosi. Ecco, dunque, una ricetta tramata da generazioni e che regala sempre ottime soddisfazioni.

Stiamo parlando delle amatissime castagne bollite. Per prepararle servirà solamente:

1 kg di castagne;

2 foglie di alloro;

un pizzico di sale.

Procedimento

Innanzitutto, lavare bene le castagne e metterle in una pentola con acqua fredda (circa 3 litri). L’importante è che tutte le castagne siano completamente coperte dall’acqua.

Aggiungere l’alloro e poi il sale. Far bollire a fiamma moderata. Ci vorranno circa 40 minuti ma il risultato sarà eccezionale. Una volta cotte, le castagne andranno adagiate e avvolte con uno strofinaccio pulito e asciutto. Si consiglia di sbucciarle quando sono ancora calde.