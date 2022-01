Le festività natalizie volgono al termine. Stiamo per lasciarci alle spalle i pranzi e le cene interminabili, le ore seduti a tavola e i cibi grassi e pieni di calorie.

Molti promettono di iscriversi in palestra, altri hanno già cominciato a ridurre le porzioni e cucinare pietanze sane e salutari. I dolci golosi hanno lasciato il posto alla frutta e alla verdura.

In effetti, come sostengono gli esperti, mangiare 5 porzioni al giorno di questi alimenti aiuterebbe non solo a rimanere in forma ma anche a rafforzare le difese del nostro organismo.

Ad esempio, possiamo consumare questo ortaggio dal sapore dolce che aiuterebbe a digerire e ridurre il girovita. Consigliamo anche di leggere questo precedente articolo che spiega il modo migliore per cucinare la verza, renderla più digeribile ed evitare che perda le vitamine e i minerali.

Chi non cucina le carote così si perde un contorno sfizioso e croccate perfetto per mantenersi più leggeri

Se abbiamo intenzione di iniziare una dieta, nel carrello della spesa di gennaio non può assolutamente mancare un ortaggio in particolare. Parliamo della carota, un alimento dal gusto dolce, dalla consistenza croccante e dal basso contenuto calorico (circa 40 calorie per 100 grammi).

La carota possiede vitamine e minerali indispensabili per il buon funzionamento del nostro organismo.

Questo ortaggio non dovrebbe mai mancare nella nostra lista della spesa. Un alimento sano che può essere gustato sia cotto che crudo.

A tal proposito la ricetta che proporremo nelle prossime righe, necessita di pochissimi ingredienti. Infatti, chi non cucina le carote così si perde un contorno sfizioso e croccate perfetto per mantenersi più leggeri.

Ingredienti

10 carote;

1 spicchio di aglio;

2 rametti di prezzemolo;

3 cucchiai di miele;

olio extravergine di oliva quanto basta,

sale quanto basta;

pepe quanto basta.

Preparazione

Laviamo le carote sotto l’acqua corrente ed eliminiamo la buccia. Tagliamole a strisce e disponiamole su una teglia rivestita con carta forno. In una ciotolina aggiungiamo l’olio, il miele, il prezzemolo lavato e tritato. Mescoliamo e aggiungiamo lo spicchio di aglio tritato, il sale e il pepe. Continuiamo a girare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Con l’aiuto di un pennellino stendiamo l’emulsione su tutti i bastoncini di carota. Ora non ci resta che cuocerli in forno per 30 minuti ad una temperatura di 180 gradi.

Le carote preparate in questo modo sono delizioso contorno leggero che accompagna perfettamente i piatti di carne e di pesce.