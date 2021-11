L’autunno è una stagione perfetta per dedicarsi alla preparazione di zuppe e vellutate. Infatti, queste preparazioni sono perfette per incamerare vitamine e fibre in un piatto unico, portando allegria e buonumore in famiglia. Per questo oggi spieghiamo come servirne in tavola una molto particolare. Infatti, chi non cucina i ceci in questa maniera gustosa e innovativa non sa cosa si perde. Vediamo dunque come portare in tavola un delizioso abbinamento di terra e mare, ovvero una spettacolare vellutata a base di legumi e gamberi.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

200 grammi di ceci secchi (oppure 500 grammi di ceci in scatola o già cotti);

500 grammi di gamberi;

1 spicchio di aglio;

rosmarino quanto basta per insaporire;

olio extravergine di oliva quanto basta;

paprika dolce per guarnire;

sale quanto basta.

pepe nero macinato quanto basta.

Chi non cucina i ceci in questa maniera gustosa e innovativa non sa cosa si perde

Iniziamo con la preparazione del legume. Prima di tutto bisogna lasciarli in ammollo almeno una notte e poi scolarli e pulirli con abbondante acqua corrente. Riempire poi una pentola con questo liquido e metterli a bollire, lasciando stare la schiuma che si andrà a formare. Facendo così infatti si possono ottenere dei ceci sempre morbidi e gustosi grazie a questo rivoluzionario metodo per cucinarli a regola d’arte. Lasciare andare il tutto a fiamma media per almeno un’ora e mezza o almeno fino al momento in cui li si potrà infilzare con i rebbi di una forchetta. Se si vuole velocizzare il processo invece basta scolare quelli in scatola.

Prendere dunque una padella e ungerla con un filo di olio extravergine e mettere a rosolare l’aglio privato delle parti di scarto. Inserire i legumi dentro e facciamoli insaporire per una decina di minuti. Laviamo e spezzettiamo grossolanamente il rosmarino, inserendolo all’interno. Nel frattempo, dedichiamoci alla pulizia dei crostacei. Priviamoli di testa e carapace e togliamo con l’aiuto di un coltello il filetto nero contenuto al loro interno. Togliamo i ceci dalla padella e inseriamo i gamberi a saltare sempre con un filo di olio fino a che non saranno dorati su entrambi i lati. Frulliamo i ceci in un mixer, saliamo il composto secondo inostri gusti e impiattiamo la vellutata. Sulla sua superficie inseriamo i gamberi. Spolveriamo il tutto con della paprika dolce e del pepe nero.

