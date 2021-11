Chi non cucina i cardi in questo modo non sa davvero cosa si perde

Con l’arrivo della stagione fredda torna anche il periodo dei cardi, molto apprezzati per il loro particolare gusto generalmente sull’amarognolo.

Questo alimento è ricco di acqua (94,3 g di acqua per 100 grammi) e poco calorico, contendo solamente 12 calorie per 100 grammi di prodotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Esteticamente si presenta simile al sedano ed i suoi gambi sono notevolmente lunghi, andando dai 60 centimetri ad oltre un metro.

Non tutti sanno però come utilizzarli in cucina, quindi in questo articolo sveleremo una ricetta poco conosciuta che farà venire l’acquolina in bocca.

Chi non cucina in questo modo i cardi non sa davvero cosa si perde

Per prima cosa accendiamo il forno in modalità grill ed a 240°, nel frattempo procediamo con la pulizia ed il lavaggio di un mazzo di cardi.

Questa parte è quella peggiore ma è necessaria in quanto dovremo rimuovere le estremità ed i filamenti dell’ortaggio.

Per evitare che si ossidino, una volta puliti dovremo posizionarli in un contenitore con dell’acqua fredda ed il succo di mezzo limone.

Sarà utile sapere che questo ingrediente, tra l’altro, insieme al bicarbonato e l’aceto è perfetto per pulire il forno in modo naturale.

Procediamo accendendo il fuoco e scaldando una pentola contenente dell’acqua, saliamola a piacimento, aggiungiamo i cardi e facciamo bollire per una decina di minuti.

Dopodiché aggiungiamo ancora un cucchiaio di farina così da non rischiare che i cardi anneriscano mentre cuociono.

Ecco gli ingredienti di cui avremo bisogno

Mentre l’acqua bolle, mettiamo 10 olive taggiasche denocciolate, alcune foglie di timo, 30g di pangrattato e uno spicchio d’aglio nel frullatore.

Avviamolo e lasciamolo lavorare fino ad ottenere un trito uniforme, poi volendo potremo aggiungere altre spezie a piacimento.

Trascorso il tempo necessario, scoliamo i cardi, posizioniamoli in una teglia e condiamoli con il trito, del sale e un filo di olio.

Inforniamo per una decina di minuti, quando il pan grattato avrà preso una colorazione dorata potremo tirarli fuori perché saranno pronti per essere gustati.

Potrebbero essere abbinati con questa carne che oltre al pollo e al vitello è ideale per una dieta equilibrata e sana.

Ecco perché chi non cucina i cardi in questo modo non sa davvero cosa si perde, un contorno salutare e gustoso adatto anche per stupire gli ospiti.

Conservazione

Se abbiamo dei cardi freschi che non riusciamo ad utilizzare subito, potranno essere conservati in sacchetti di plastica per alimenti, per circa una settimana.

Basterà solamente fare dei forellini sulle buste per evitare che si creino delle muffe con le temperature fredde del frigorifero.

Approfondimento

Aiuterebbe a ridurre il colesterolo e la pressione questo contorno buono da leccarsi i baffi