Se esistono mille ricette diverse, perché preparare i broccoli sempre alla stessa maniera? Basta aggiungere un ingrediente per ottenere una vera delizia: chi non cucina i broccoli così si perde un cremosissimo primo piatto invernale da leccarsi i baffi.

Un’accoppiata perfetta

Comprare frutta e verdura di stagione è una decisione che fa bene sia all’ambiente, che al portafoglio. E non è vero che nei mesi invernali c’è meno scelta: si può riempire il carrello anche a gennaio con prodotti freschi e di stagione che aiutano a risparmiare.

Fra questi spicca il broccolo, un ortaggio appartenente alla famiglia delle crucifere, che in Italia è di stagione fra settembre e marzo.

Si tratta di un ingrediente davvero versatile. Lo si può infatti cucinare in padella, al forno, nelle zuppe… C’è addirittura chi lo mangia crudo, in pinzimonio oppure in insalata.

Sarebbe un errore, però, considerare i broccoli solo come un contorno. Sono anche un ottimo ingrediente per i primi piatti: la pasta ai broccoli è un classico molto semplice e altrettanto apprezzato. Per prepararla servono pochissimi ingredienti. Oltre ai broccoli, ovviamente, soltanto aglio, olio, sale e pepe.

Alla lunga, però, questa ricetta tradizionale rischia di annoiare. Eppure talvolta basta aggiungere pochi ingredienti per rivoluzionare un piatto. Per esempio, a partire dal classico cocktail di gamberi si possono ottenere 3 versioni gourmet rivisitate.

Lo stesso può dirsi dei broccoli: per trasformarli in un primo originale, sarà sufficiente abbinarli al gorgonzola. Si otterrà così un piatto che soddisfa la gola e scalda il cuore nelle fredde sere di gennaio. Ma come lo si prepara?

Ingredienti per 4 persone:

320 g di pasta corta;

1 broccolo

200 g di gorgonzola;

100 ml di panna;

50 ml di latte;

sale;

pepe;

olio extravergine d’oliva

parmigiano da grattugiare (a piacere);

basilico (a piacere).

Procedimento:

mettere a scaldare l’acqua per la pasta;

pulire il broccolo e dividere le cimette (conservando i gambi e le foglie perché li si può sfruttare in cucina per risparmiare);

far lessare il broccolo in poca acqua bollente per 5-10 minuti (le cimette devono ammorbidirsi ma non sfaldarsi);

frullare il broccolo lessato assieme a un pizzico di sale, pepe e olio d’oliva q.b, per ottenere una crema omogenea (volendo si può aggiungere un ciuffetto di basilico);

nel frattempo cuocere la pasta;

versare in una padella capiente il latte e la panna e far scaldare;

quando il latte bolle, aggiungere nella padella anche il gorgonzola grossolanamente tagliato a cubetti;

mescolare la crema di gorgonzola fino a quando non si addensa, poi aggiungervi i broccoli frullati;

scolare la pasta, versarla nel condimento e mischiare il tutto.

Non resta che impiattare, guarnire con qualche foglia di basilico e parmigiano grattugiato e gustare.