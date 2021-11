I benefici che le verdure apportano al nostro organismo sono indiscutibili. Non solo le nostre mamme ci avvertivano da piccoli, ma anche gli esperti le raccomandano in continuazione. Nonostante questo, ancora molti di noi fanno fatica a integrarle nella dieta.

Tra gli ortaggi più nutrienti ci sono senza dubbio i broccoli, molto diffusi in questo periodo. Anche se forse non molti li apprezzeranno presi singolarmente, con questa verdura eccezionale possiamo realizzare un piatto che farà ricredere tutti.

Eppure, avevamo già visto che si poteva dare vita a una ricetta golosissima con gli ortaggi di stagione. A conferma di quanto mostrato in precedenza, sveleremo un’altra prelibata pietanza che vedrà protagonisti i nostri broccoli.

I passaggi per la realizzazione del piatto

La ricetta di oggi consiste nel realizzare un delizioso piatto di broccoli al forno con cheddar. Il procedimento è semplice e noteremo come il risultato in bocca sarà stupefacente.

In più, potremo dire di aver preparato un piatto tanto buono quanto salutare. Infatti, chi non cucina i broccoli così non sa che si perde una miniera di gusto e vitamina C. Vediamo gli ingredienti per 6 persone:

700 gr di broccoli freschi;

100 gr di formaggio cheddar;

250 ml di latte magro;

50 gr di cipolla tritata;

2 cucchiai d’acqua;

pepe nero macinato q.b.

Laviamo e affettiamo in due per il lungo i broccoli. Li saltiamo in padella per 6-7 minuti con acqua e cipolla tritata fine. Se necessario, aggiungiamo altra acqua.

Quando le verdure saranno belle tenere e dal colore verde brillante potremo spegnere la fiamma e scolarli. Versiamo in una bacinella a parte il latte e ¾ di formaggio. Aggiungiamo anche i broccoli cotti e una macinata di pepe. Mescoliamo bene il tutto.

A questo punto preriscaldiamo il forno a 180°. Nel frattempo, ungiamo una pirofila e vi adagiamo il composto coi broccoli che abbiamo messo da parte.

Poi versiamo circa 2,5 cm di acqua in una teglia a parte e vi inseriamo all’interno la pirofila. Per finire, inforniamo tutto per 45 minuti. Quando avremo cotto tutto, sforniamo e spolveriamo col cheddar rimanente.

Sono molti i motivi per cui dovremmo imparare a cucinare questo piatto succulento. Oltre che a far ricredere chi detesta i broccoli, garantirà un alto apporto di nutrienti indispensabili per l’organismo.

Infatti, questa verdura è fonte di antiossidanti e acido ascorbico. Ma non solo, perché fornisce un buon apporto di vitamine A, B e K, oltre che di minerali come fosforo e potassio.

Facciamo attenzione, però, se soffriamo di problemi alla tiroide. In questo caso consultiamo un medico competente prima del consumo.