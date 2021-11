Da settembre fino a marzo si apre la stagione dei broccoli. E questi sono un contorno veramente delizioso da cucinare. Ma non solo, possiamo anche ad esempio fare la famosa pasta con i broccoli. Una vera delizia. Ma chi non cucina i broccoli così come contorno, non sa cosa si perde. Infatti sarà un contorno super gustoso, tutto da assaggiare. Possiamo farlo anche ai bambini, che non sapranno veramente dire di no.

Come possiamo cucinarli

I broccoli, quindi, possiamo cucinarli davvero in mille modi. Ad esempio se i broccoli vengono cucinati così nessuno potrà dirgli mai di no. Quella esposta nell’articolo, infatti, è una ricetta veramente gustosa. Poi possiamo fare i broccoli con la pasta, oppure alla griglia, o con il curry. Ma possiamo fare anche i broccoli gratinati, i bucatini con broccoli e pomodori, il couscous di broccoli e anche le tartellette con broccoli e zafferano. A queste ricette ne aggiungiamo un’altra. Una ricetta veramente buona da fare.

Chi non cucina i broccoli come contorno così, non sa cosa si perde

Vediamo allora ora gli ingredienti per fare i broccoli alle mandorle per 4 persone:

750 grammi di broccoli;

50 grammi di burro;

50 grammi di mandorle tagliate a filetti;

20 grammi di farina;

mezzo bicchiere di brodo di dadi;

100 grammi di panna;

mezzo limone;

1 cucchiaino di zucchero;

noce moscata;

sale.

La preparazione dei broccoli alle mandorle

Dunque la prima cosa che dobbiamo fare è eliminare le foglie che sono esterne al broccolo. Dividiamo le cime e poi lessiamole per 20 minuti a fuoco medio. L’acqua deve essere salata e ci possiamo aggiungere della noce moscata per dare un po’ di sapore.

Intanto, tagliamo le mandorle a filetti. Prendiamo poi una padella e facciamo rosolare le mandorle in 30 grammi di burro. In un’altra padella facciamo invece sciogliere il resto del burro, ovvero 20 grammi, poi aggiungiamo la farina. Una volta che assumerà un colore giallino, possiamo aggiungere il brodo. Lasciamo cuocere il tutto ancora per 5 minuti. Non dimentichiamoci di mescolare, però.

Poi uniamo la panna e abbassiamo la fiamma al minimo. Mettiamo del sale, aggiungiamo lo zucchero e poi il limone. Possiamo farla anche senza limone, non tutti lo amano. Quindi se abbiamo ospiti, chiediamo. Lasciamo cuocere e poi togliamola dal fuoco.

Ora il broccolo dovrebbe essere pronto, quindi lo scoliamo e lo disponiamo su un piatto. Poi aggiungiamo le mandorle e infine la salsa.

