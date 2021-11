Novembre è proprio il mese dove regalarsi qualche sfizio. Perché allora non preparare un dolce semplice, economico e veloce, perfetto per ogni occasione di festa.

Vediamo allora perché chi non cucina così la zucca si perde un dolce soffice e goloso davvero in voga.

Gli ingredienti

250 gr di biscotti secchi al cioccolato;

125 gr di burro;

400 gr di zucca;

500 gr di formaggio spalmabile;

250 ml di panna fresca da montare;

300 gr di zucchero semolato;

2 limoni;

cannella in polvere;

4 fogli di colla di pesce;

20 gr di amido di mais;

300 ml di acqua;

colorante alimentare liquido arancione;

20 gr di gocce di cioccolato fondente.

Chi non cucina così la zucca si perde un dolce soffice e goloso davvero in voga

Innanzitutto, prepariamo la base della nostra cheesecake: facciamo sciogliere il burro a bagnomaria; tritiamo i biscotti aiutandoci con un mixer e poi versiamo in una ciotola e mescoliamoli per bene insieme al burro sciolto.

Rivestiamo poi fuori il fondo di una tortiera a cerniera con della carta da forno e imburriamone i bordi. Distribuiamo il composto di biscotti sulla base della tortiera, pressiamo per bene per creare uno strato compatto e mettiamo il tutto in freezer.

Nel frattempo, prepariamo la farcitura: tagliamo la zucca a fette e dopo averle appoggiate su una teglia con la scorza verso il basso mettiamole in forno al 180 °C per 30 minuti. Nel frattempo, lasciamo ammorbidire la colla di pesce in acqua per circa 10 minuti.

Eliminiamo poi la scorza dalla zucca e tritiamone la polpa col mixer. Mettiamo tutto in una ciotola e aggiungiamo il formaggio, lo zucchero ed un po’ di scorza grattugiata con il succo di limone e la cannella. Prendiamo le fruste elettriche e lavoriamo il tutto finché non avremo un composto integro e ben amalgamato.

Scaldiamo poi qualche cucchiaio di panna e, poco prima che bolla, integriamo la colla di pesce strizzata. Aggiungiamo il composto di zucca con formaggio poco alla volta e, sempre frullando, poi mettiamo da parte.

Come proseguire

Montiamo la panna avanzata con le fruste elettriche, aggiungiamola al preparato con una spatola e versiamo il tutto nella tortiera. Livelliamo con una spatola e mettiamo in frigo per circa due ore.

Per la copertura invece mettiamo lo zucchero, l’amido e qualche pezzetto di scorza di limone in un pentolino. Aggiungiamo l’acqua, il succo di limone e mescoliamo per bene facendo poi cuocere fino a che non si sarà addensato. Eliminiamo la scorza e aggiungiamo il colorante mescolando fino a che non si sarà intiepidito.

Arrivati a questo punto, distribuiamo la superficie della cheesecake con delle gocce di cioccolato e versiamoci poi sopra la salsa. Rimettiamo in frigo e, dopo almeno due ore, potremmo servire la nostra buonissima cheesecake decorata sul momento con la panna montata.

