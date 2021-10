Cucinare è un modo per dimostrare affetto alle persone che amiamo. Per questo motivo, spesso organizziamo pranzi e cene in famiglia per condividere esperienze e ricordi.

Spesso per conquistare i commensali non servono grandi budget e preparazioni elaborate. A volte, ciò che ci occorre è semplicemente una buona idea.

Se stiamo cercando uno spunto per una ricetta veloce, consigliamo salsiccia patate e peperoni per un secondo piatto che lascerà tutti a bocca aperta.

Oggi invece vogliamo proporre un piatto davvero delizioso e semplice da realizzare che ha come protagonisti i peperoni. Infatti, chi non cucina così i peperoni non sa che si perde una golosità che sta davvero spopolando ovunque. Si tratta di un’idea semplice, economica e davvero super golosa.

Quest’ortaggio è estremamente versatile e ci permette di fare un figurone senza fatica. Se vogliamo saperne di più su questa appetitosa ricetta, continuiamo a leggere l’articolo.

Ingredienti

3 peperoni di media grandezza;

200 grammi di scamorza;

100 grammi di prosciutto cotto;

1 uovo;

500 ml di olio di semi per friggere;

20 grammi di pangrattato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Dopo aver lavato i peperoni, la prima cosa da fare è arrostirli. Possiamo usare il forno o la piastra. Se useremo il forno, li metteremo su una placca foderata e li faremo cuocere per 30 minuti a 200 gradi. Se invece useremo la piastra, oppure una padella, li cuoceremo a fiamma alta girandoli spesso. Dovremo ottenere un peperone morbido e con la buccia bruciacchiata.

A questo punto, rimuoviamo la buccia, il picciolo e tagliamo ogni peperone nel senso della lunghezza. Dopo aver rimosso delicatamente anche i semi e i filamenti, ricaviamo parti di peperone grandi abbastanza per essere farcite.

Farciamo ogni fetta di peperone con della scamorza a pezzetti ed una fetta di prosciutto cotto. Sovrapponiamo un’altra fetta di peperone per coprire la farcitura e ripetiamo il procedimento finché non avremo esaurito gli ingredienti.

Adesso sbattiamo l’uovo con un pizzico di sale e di pepe. In un’altra scodella mettiamo il pangrattato e prepariamoci ad impanare le nostre cotolette di peperoni. Passiamole prima nell’uovo e poi nel pangrattato.

Versiamo l’olio di semi in una padella capiente e una volta ben caldo immergiamo una cotoletta alla volta. Rivoltiamo la cotoletta per farla cuocere in modo uniforme e rimuoviamola dall’olio una volta che sarà ben dorata.

Poggiamo le cotolette di peperoni sulla carta per fritti e serviamole ben calde. In questo modo, potremo godere pienamente del profumo e dell’irresistibile sapore del ripieno filante.

Consigli

Abbiamo proposto una versione davvero sfiziosa di queste cotolette. Possiamo prepararle in modo più light facendole cuocere in forno.

Dopo averle impanate, prepariamo una placca da forno foderata e oleata. Adagiamo le cotolette sulla placca e facciamole cuocere per circa 25 minuti a 180 gradi.

Ricordiamoci di girarle a metà cottura per ottenere un risultato perfetto.