Fa pensare subito all’autunno quest’ingrediente che quasi tutti consumano davvero molto frequentemente in questo periodo dell’anno. Stiamo ovviamente parlando della zucca, una materia prima che è possibile trasformare in tantissimi modi diversi per la sua incredibile versatilità.

Fortunatamente, i modi di esaltarne il gusto sono tantissimi. Per esempio, gli amanti della zucca adoreranno quest’incredibile ricetta e non si tratta di pasta e risotti. E, addirittura, per cremosissimi risotti gourmet basta aggiungere quest’ingrediente che tutti hanno in dispensa.

È vero anche, però, che chi non conosce quest’eccezionale modo di cucinare la zucca rinuncia a una golosità colossale e super dolce. Ecco ingredienti e procedimento per una delle più originali ricette a base di quest’ortaggio di stagione.

Tutto il necessario per questa ricetta

mezzo chilogrammo di zucca a pasta compatta;

100 millilitri di succo di mela;

100 grammi di sciroppo d’acero;

cannella in polvere q.b.;

mezzo cucchiaino di zenzero (a piacere);

mezzo cucchiaino di noce moscata;

un chiodo di garofano;

un pizzico di sale.

Si chiama pumpkin butter ed è una crema spalmabile dolce a base di zucca. Qualcun altro la conoscerà anche con il nome di “burro di zucca” e prepararla è davvero semplicissimo.

Servirà iniziare ripulendo la zucca a pasta compatta dalla sua buccia. Tra le varietà migliori per questa ricetta è possibile trovare la zucca Delica o l’Hokkaido. Quindi, tagliare la zucca in piccolissimi dadini per velocizzare la cottura.

Versare i piccoli cubetti in un pentolino, con il succo di mela, lo sciroppo d’acero e un pizzico di sale.

Questo è il momento dell’utilizzo delle spezie. Questo mix è perfettamente personalizzabile in base al proprio gusto o esigenze alimentari particolari.

In questo caso, aggiungere dello zenzero, della cannella, della noce moscata e un chiodo di garofano. È possibile, ad esempio, aggiungere anche ingredienti più acidi, come il succo di limone. Questi aiuteranno a smorzare la dolcezza della zucca.

La cottura e l’utilizzo della crema spalmabile

Lasciar cuocere tutto a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto. Bisognerà attendere circa una mezz’oretta, o fino a quando liquido di cottura completamente assorbito.

Quindi, frullare tutto con un mixer da cucina ed ecco ottenuto un fantastico burro alla zucca, da usare come crema spalmabile dai sapori prettamente autunnali. Questo è ottimo da spalmare su gallette, toast o pane.

