Un’antichissima pianta dai poteri sorprendenti è stata scoperta per caso. Un colpo di fortuna perché ha dei poteri veramente eccezionali riguardo alla pelle. Fino a qualche anno fa completamente sconosciuta, ora è sempre più apprezzata da noi. Ecco perché chi non conosce la pianta della pelle deve assolutamente leggere questo articolo.

Una scoperta casuale

La scoperta di questa pianta è nata un po’ per caso. Ci troviamo nel 1984 in Messico. Un deposito di gas esplode facendo molte vittime e migliaia di feriti gravi. Molti hanno ustioni anche sul 60% del corpo. Purtroppo in quel periodo mancavano i medicinali necessari per la cura e non si sapeva come fare.

Un infermiere propose l’uso di una pianta che era utilizzata dalla sua gente di origine Maya, dal nome Tepezcohuite, che nell’antica lingua significava “la pianta della pelle”, oggi Mimosa tenuiflora. Fu un grande successo perché nel giro di 3 mesi anche i malati più gravi furono guariti e senza nessuna traccia rimasta sulla pelle.

Da allora la fama di questa pianta si è diffusa in tutto il mondo e si sono studiate anche le sue incredibili proprietà.

Usi della Mimosa tenuiflora

Come è emerso dagli studi, la pianta è ricca di potenti flavonoidi e tannini, che agendo sugli altri elementi ne potenziano di molto le capacità fra cui quella rigenerante. Gli antichi Maya la ricavavano dalla corteccia degli alberi, facendone polvere e applicandola direttamente sulle ferite. Subito la pianta bloccava l’infiammazione e attivava i processi di rigenerazione cellulare.

Come si può capire questa pianta è molto utile per le ustioni e le ferite. Oltre che per le persone allettate per piaghe da decubito, ma anche quelle ulcerose o di origine diabetica.

Mentre la sua capacità antibatterica la indica utile contro l’acne e il suo potenziale rigenerante la rende ottima per la pelle in funzione anti-âge. Infatti svolge sia un’azione idratante e al contempo stimola la rigenerazione cellulare. Un’idea da provare.

