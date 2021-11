Le verdure sono croce e delizia sulle tavole di molti. Non a tutti piacciono, ma sanno regalare una marea di benefici come pochi altri alimenti. Tra i prodotti dell’orto che non dovremmo farci mancare nel menù di stagione ci sono i carciofi.

Questi ortaggi ricchi di fibre e vitamine si accompagnano a meraviglia a tanti piatti prelibati. Volendo possiamo anche sfruttarli come alimento principale, dando vita a una ricetta squisita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Questo è proprio quello che vogliamo proporre oggi al nostro pubblico. In pochi e semplici passaggi daremo vita a un’irresistibile vellutata che farà felici grandi e piccini.

Chi non ama i carciofi dovrà ricredersi dopo aver provato questa vellutata cremosa che molti stanno già cucinando. Vediamo come realizzarla.

Ingredienti

1 litro di brodo vegetale;

700 gr di carciofi;

300 gr di patate;

3-4 rametti di timo;

200 gr di porri;

olio extravergine di oliva q.b.

Chi non ama i carciofi dovrà ricredersi dopo aver provato questa vellutata cremosa che molti stanno già cucinando

Per iniziare ci dedichiamo alla pulizia dei carciofi. Ci liberiamo delle foglie esterne e mettiamo da parte i gambi. Lasciamo il corpo restante in ammollo in una ciotola con acqua e limone, per evitare che annerisca.

Ora eliminiamo la parte esterna dei gambi e li affettiamo in cubetti. Passiamo ai cuori, affettandoli prima a metà, poi a spicchi. Ricordiamoci di disfarci della barbetta all’interno.

Fatto questo, pensiamo ai porri. Li sciacquiamo e puliamo, poi li tagliamo ad anelli di qualche millimetro di spessore.

Leviamo la buccia alle patate e le affettiamo ricavandone dei piccoli cubetti. Rosoliamo i porri in una pentola con olio d’oliva. Successivamente, versiamo in ordine prima i cuori, poi i gambi dei carciofi.

Insaporiamo con sale e un pizzico di pepe e aggiungiamo anche i pezzetti di patate. Bagnamo con un bel po’ di brodo e alziamo la fiamma. Cuociamo tutto per una ventina di minuti.

Quando le verdure saranno pronte, distribuiamo il timo tritato e frulliamo tutto insieme. L’obiettivo è quello di realizzare un composto cremoso che diluiremo gradualmente col brodo rimasto.

Per finire, filtriamo la crema e la impiattiamo. Siamo pronti per servire la nostra vellutata di carciofi ricca e nutriente, una vera goduria per il palato!

Per accompagnare il piatto possiamo realizzare in pochi minuti dei croccanti crostini. Ci basterà infornarli col grill per 5 minuti cospargendoli di olio di oliva. Doneranno al piatto quel gusto in più di cui non faremo a meno!