Sarà capitato a tutti noi, prima o poi, di avere a che fare nella nostra vita privata o lavorativa con persone che mostrano comportamenti antisociali. In particolare, chi richiede sempre di essere al centro dell’attenzione, non accetta critiche, si mostra irritabile e poco incline al compromesso, può essere una persona difficile con cui avere a che fare. Spesso persone che mostrano questo tipo di comportamento vengono definite narcisiste. Il narcisismo, nella cultura popolare, è diventato quasi sinonimo di un egocentrismo esasperato, di vanità e cecità nei confronti dei bisogni altrui. Ma in realtà, esiste un altro disturbo della personalità che ha dei sintomi simili, ma che molti non riconoscono. Vediamo di che cosa si tratta.

Il disturbo istrionico di personalità è ancora poco conosciuto

A volte gli individui che vengono definiti narcisisti in realtà non soffrono propriamente di narcisismo, ma di disturbo istrionico della personalità. Questi due disturbi sono simili, in quanto il principale obiettivo dell’individuo è quello di ottenere attenzioni. Per il narcisista è fondamentale che queste attenzioni siano positive e il suo scopo è farsi ammirare da tutti. Per chi soffre di disturbo istrionico di personalità, invece, non è così importante se le attenzioni siano positive o negative, l’importante è sempre essere al centro degli eventi. Chi soffre di disturbo istrionico, ad esempio, spesso si comporta in modo lamentoso, parla continuamente dei propri guai personali e di salute, o cerca di essere compatito. Ma quali sono gli altri sintomi?

Chi non accetta le critiche e vuole sempre essere al centro dell’attenzione potrebbe soffrire non di narcisismo ma di questo disturbo

Tra i sintomi principali di disturbo istrionico di personalità vi è l’incapacità di accettare le critiche, anche le più ragionevoli. Inoltre, le persone che soffrono di questo disturbo appaiono spesso manipolatrici e i loro sbalzi d’umore sono improvvisi e molto intensi. Una delle caratteristiche più riconoscibili del disturbo istrionico di personalità è la grande suscettibilità alle critiche.

Reazioni esagerate e decisioni impulsive

Gli istrionici prendono ogni commento negativo sul personale e la loro reazione è spesso esagerata e a volte anche aggressiva. L’esibizionismo e la ricerca patologica di attenzione ad ogni costo sono altri segnali che potrebbero indicare questo disturbo. Un istrionico può mostrarsi insensibile ai bisogni degli altri e incolpare le altre persone per le proprie mancanze o i propri fallimenti. Può inoltre prendere decisioni impulsive e influenzate dalle opinioni altrui. Quindi se ci troviamo ad avere a che fare con chi non accetta le critiche, richiede attenzioni costanti e mostra comportamenti esibizionisti, potremmo trovarci davanti a una persona con disturbo istrionico di personalità.

