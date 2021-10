Chi mangia oltre quest’ora ingrasserebbe più facilmente e aumenterebbe di girovita

Alimentarsi è una delle attività primarie dell’uomo. Senza un giusto apporto calorico giornaliero ne potrebbe risentire tutto il nostro organismo. La scienza ci dice che è importante fare attenzione a quali alimenti si scelgono, ma i momenti della giornata in cui si mangia sono altrettanto importanti. Mangiare sregolato e lontano dai pasti può influire negativamente sulla salute e potrebbe portare a spiacevolissime conseguenze.

Il cuore potrebbe essere a rischio se si salta sempre questo pasto

I medici suggeriscono che una corretta alimentazione è fondamentale per la salute. Ma ci dicono anche che è altrettanto importante mangiare con regolarità, secondo gli orari legati al nostro metabolismo. Mangiare ad orari sregolati o addirittura saltare i pasti, penalizzerebbe le attività fisiche e mentali e spingerebbe a mettere chili di troppo più facilmente. I danni non si fermano alla linea. Mangiare sempre sregolato potrebbe essere concausa di pericoli ben maggiori come diabete e pressione alta.

La scienza ci dice che saltare la colazione può essere un grave errore. In uno studio pubblicato sulla rivista Circulation e realizzato dalla American Heart Association, non fare colazione al mattino potrebbe portare a disturbi cardiaci. Chi salta la prima colazione avrebbe un rischio maggiore del 25% rispetto alla media, di avere nel tempo problemi al cuore.

Chi salta la colazione può avere conseguenza spiacevoli anche nell’arco della giornata. Gli studi rivelano come il cervello rallenterebbe le sue attività se rimanesse senza glucosio per oltre 16 ore. Al mattino si dovrebbero dedicare almeno 15 minuti per una colazione variegata, fatta di minerali, vitamine, carboidrati e proteine. Chi non ha fame o non ha tempo dovrebbe almeno prendere un caffè e un biscotto.

Pochi sanno che mangiare in modo sregolato a orari lontani dai pasti può favorire l’obesità ed altre gravi patologie. Il Brigham and Women’s Hospital di Boston (USA) insieme all’Università della Murcia in Spagna, hanno fatto una ricerca interessante al proposito. I ricercatori di queste università hanno studiato gli effetti sulla salute di alcuni volontari, dei pasti consumati lontani dalle ore canoniche. I risultati che hanno ottenuto possono sorprendere. Chi è abituato a mangiare dopo le ore 15 avrà molta più possibilità di aumentare di peso e quindi di allargare il girovita. Questo perché chi è abituato a posticipare il pranzo, poi ritarda anche la cena.

Una alimentazione sregolata, quindi ad orari lontani dai pasti, manderebbe in confusione il metabolismo e il nostro organismo. Ecco perché, secondo i medici statunitensi e spagnoli, chi mangia oltre quest’ora potrebbe ingrassare più facilmente e aumenterebbe di girovita. Ma le conseguenze potrebbero essere ben più gravi. Secondo uno studio pubblicato dall’International Journal of Obesity chi ha un’alimentazione sregolata durante il giorno rischierebbe anche di favorire diabete, pressione alta e obesità.

Per mantenersi in piena salute e in forma i medici danno due consigli. Durante il giorno alimentiamo il nostro corpo almeno ogni 2 ore e consumiamo i carboidrati in modo decrescente nell’arco della giornata. Abbondare a colazione, assumere carboidrati in buona quantità a pranzo, limitarli se non eliminarli a cena.

