Abbiamo più volte parlato dell’importanza dell’attività fisica per il nostro benessere. Sottolineando che, per mantenersi in forma, non è necessario strafare o frequentare corsi specifici.

Se quindi non abbiamo la possibilità di iscriverci in palestra o in piscina, possiamo comunque raggiungere il risultato della perfetta forma fisica.

Magari adottando dei trucchetti, come camminare ogni qualvolta ci è possibile, oppure dedicandosi ad attività quali curare l’orto.

In altre parole, cercando di muoversi ogni volta che si può.

Ovviamente al movimento, deve essere associata una sana alimentazione.

Chi lo avrebbe mai detto che è questo lo spuntino perfetto da fare dopo l’attività sportiva

Capita a volte che si facciano i salti mortali per organizzare una lezione di sport e poi alla fine della stessa, ci si lasci tentare da spuntini tutt’altro che sani.

Dopo uno sforzo è naturale avvertire il bisogno di uno snack ma è fondamentale optare per quelli giusti.

Bisogna quindi adottare delle strategie e sceglierli con cura. Così facendo, a fine lezione, sapremo già cosa mangiare ed è molto più probabile che non ci lasceremo tentare da cibi poco salutari.

In un precedente articolo abbiamo visto che, parlando di alcuni tipi di frutta secca, ne bastano 20 al giorno da portarsi dietro come spezza fame per mantenersi in forma.

Oggi parleremo di un altro prodotto che possiamo facilmente portarci dietro e che se utilizzato nelle giusta quantità è perfetto da consumare come spuntino dopo lo sport. Stiamo parlando dei pistacchi.

Questo prodotto, originario dell’Asia centro-occidentale, oggi è diffuso un po’ ovunque, Italia compresa. Nel nostro Paese la varietà più pregiata è il pistacchio di Bronte.

Nonostante si raccolgano nei mesi di agosto e settembre, sono facilmente reperibili tutto l’anno. Con le loro 600 calorie circa per ogni 100 grammi di prodotto, non sono di certo prodotti dietetici. Tuttavia, se consumati con parsimonia, i pistacchi possono apportare benefici al nostro organismo.

Conosciamoli più da vicino

Secondo studi scientifici, infatti, i pistacchi sarebbero utili contro l’ipercolesterolemia e avrebbero anche effetti antinfiammatori.

Utilizzati soprattutto per la preparazione di dolci, ma anche nelle gelaterie, chi lo avrebbe mai detto che è questo lo spuntino perfetto da fare dopo l’attività sportiva.

Facili da tenere in borsa, i pistacchi rappresentano il prodotto giusto per coniugare gli sforzi dell’allenamento con il bisogno di energia e quindi gli attacchi di fame.

I pistacchi, quindi, sono perfetti compagni di allenamento. Pieni di energia, aiutano il nostro corpo a riprendersi dopo una sessione di allenamento. Essendo ricchi di minerali e vitamine, contribuiscono ad aumentare la resistenza e l’energia muscolare durante l’attività sportiva.