Siamo abituati a pensare che andare in palestra per rimettersi in forma significhi sudare per ore ed ore. Non solo, si pensa che fare movimento richieda troppo tempo e denaro.

Per questo sono tanti gli italiani che piuttosto che fare un po’ di movimento fisico rimangono seduti sul divano. Il problema è che la vita sedentaria non potrebbe portare solo ad un aumento di peso.

Diverse sono le patologie che potrebbero aggravarsi proprio a causa della mancanza di movimento. Unita poi anche a postura incorretta e posizioni scomode che teniamo ogni giorno. Basti pensare al tempo passati seduti alla scrivania senza neanche fare un po’ di allungamento. Eppure basterebbe qualche esercizio semplice da fare se si ha la schiena dolorante.

Chi l’ha detto che bisogna per forza soffrire per mantenersi in forma, ecco qualche esercizio veloce da fare anche a casa

Come riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, una ricerca europea afferma che un’alta percentuale di italiani ne giustifica così la mancanza. Di preciso il 40% penserebbe di non avere abbastanza tempo e il 15% che sia troppo costoso.

Purtroppo l’Italia risulterebbe tra i 5 Paesi europei con cittadini più sedentari. La sedentarietà è un fattore di rischio che andrebbe a peggiorare diverse patologie, causando anche un’elevata mortalità. Abbiamo già parlato infatti di come anche un problema come la stitichezza potrebbe peggiorare a causa della sedentarietà.

Ma fare attività fisica è davvero così faticoso?

In realtà non è così, perché per attività fisica non si intende solo sudare in palestra. Non sono solo esercizi faticosi, giornate intere in sala pesi o a qualche corso. L’attività fisica andrebbe intesa come movimento, un qualsiasi movimento corporeo che porta a un dispendio di energie. Infatti l’OMS raccomanda a tutti gli individui tra i 18 e i 64 anni almeno 150 minuti di attività a settimana.

Ma non è affatto detto che questi 150 minuti vadano concentrati in un solo giorno. Possiamo tranquillamente dividerli in sessioni da 10 minuti in diversi giorni della settimana. Anche solo una passeggiata ad andatura più sostenuta potrebbe essere di estremo aiuto. Come qualche semplice esercizio di stretching, sia a terra che in piedi.

Anche solo partendo con le braccia lungo il corpo e portandone uno avanti e uno indietro. E proseguire alternando le braccia, unendo anche qualche passo intorno alla stanza. Non servono pesi, non servono abbonamenti, solo un po’ di movimento, appunto. Aumentando l’intensità è possibile rinforzare i muscoli delle braccia e bruciare qualche caloria, senza lasciare il salotto.

Quindi, chi l’ha detto che bisogna per forza soffrire per fare un po’ di movimento e sentirsi bene con se stessi. Cerchiamo di fare attività fisica per migliorare il nostro benessere fisico e sentirci a più agio con noi stessi. Se ci appassiona qualche sport, proviamo a farlo senza pensare troppo all’opinione degli altri.

