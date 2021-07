La nostra salute dipende da diversi fattori apparentemente indipendenti l’uno dall’altro. Dall’alimentazione all’attività fisica, dall’assunzione di vitamine e minerali al benessere mentale, stare bene richiede cura e attenzione verso se stessi.

Per quanto sembri molto semplice, spesso (e purtroppo) non garantiamo al nostro organismo ciò di cui ha bisogno. Talvolta sottovalutiamo l’importanza di un corretto stile di vita, pensando che quello “sgarro” non inciderà sulla nostra salute. Se questo è in parte vero, d’altra parte è giusto sapere cosa ci fa bene e cosa invece ce ne fa un po’ meno. Ecco perché è importante conoscere le esigenze del nostro corpo per un benessere a 360 gradi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

In un precedente articolo (link qui), abbiamo parlato della vitamina B contenuta nei ravanelli, che concilia il sonno e rilassa la mente. Oggi, noi della Redazione parleremo di un altro elemento fondamentale per il nostro organismo, vediamo quale.

Chi l’avrebbe mai detto che questo minerale protegge il cuore e rinforza le ossa

Stiamo parlando del rame, minerale presente in tutti i tessuti organici ed estremamente importante per numerose funzioni vitali. Ricco di vitamina C, contrasta anemia e spossatezza, ma non è tutto. Secondo gli esperti, infatti, il rame partecipa alla produzione delle ossa e protegge il cuore grazie alla sua azione antiossidante.

Questo minerale, da tanti definito l’”oro rosso” per il suo colore, si trova in vari alimenti, primi tra tutti gli anacardi. Altri sono i cereali integrali, la carne e soprattutto il fegato, i legumi e i frutti di mare.

Chi l’avrebbe mai detto che questo minerale protegge il cuore e rinforza le ossa, ma occhio ad alcuni dettagli. È raro che un eccesso di rame abbia delle controindicazioni, ma ciò non toglie che possa capitare. In questi casi, i sintomi più frequenti sono nausea e febbre, per cui attenzione a non esagerare con i cibi che ne contengono elevate quantità.